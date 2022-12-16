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Competitividade

Ambiente de negócios: regionais Rio Doce e Litoral Sul avançam no ES

A Federação das Indústrias do Espírito Santo divulga nesta sexta-feira (16) a quarta edição do Indicador de Ambiente de Negócios (IAN) dos Municípios Capixabas

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 12:30

Públicado em 

16 dez 2022 às 12:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Espírito Santo - investimento estadual
Crédito: Carlos Alberto
A Federação das Indústrias do Espírito Santo divulga nesta sexta-feira (16) a quarta edição do Indicador de Ambiente de Negócios (IAN) dos Municípios Capixabas, realizado pelo Observatório da Indústria. A Região Metropolitana de Vitória, como era de se esperar, puxa a fila com 6,1 pontos no indicador que vai de zero a dez. Olhando um pouco mais além, as regionais Rio Doce (Rio Bananal, Sooretama, Aracruz, Ibiraçu, João Neiva e Linhares) e Litoral Sul (Marataízes, Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Piúma, Rio Novo do Sul, Itapemirim e Presidente Kennedy) se destacam entre as dez microrregiões do Estado.
No Rio Doce, entre 2019 e 2022, o IAN passou de 5,4 pontos para 5,9 pontos, um crescimento médio de 3,1% ao ano. Foram observadas melhorias dos eixos de gestão fiscal e infraestrutura, com destaque para avanço nas condições urbanas dessa região, explicado por mais internet rápida, coleta e tratamento de esgoto. No entanto, de acordo com o levantamento, a regional deve-se manter atenta ao eixo capital humano. Houve melhora de 2019 para cá, mas, em 2022, registrou uma queda de 0,2 ponto, explicada, especialmente, nos aspectos da educação. É preciso esforço para ampliar o desempenho e o acesso ao ensino básico, considerando os três níveis (infantil, fundamental e médio).
A Regional Litoral Sul também registrou 5,9 pontos, com uma evolução média anual de 3,4% em relação a 2019 (5,3 pontos). Esse movimento de crescimento médio anual foi registrado nos quatro eixos do IAN, sendo a única regional que apresentou esse comportamento. Em capital humano, por exemplo, há melhorias contínuas na qualificação da mão de obra e saúde. Como desafio regional, aparece a  gestão fiscal. Embora tenha melhorado nos últimos anos, toda a região segue muito dependente de transferências, principalmente de royalties.
O IAN é um indicador construído para os 78 municípios do Espírito Santo. É composto por quatro eixos - infraestrutura, potencial de mercado, capital humano e gestão fiscal. Ao todo, são analisados 39 indicadores apurados em 13 fontes federais e estaduais oficiais, sempre utilizando os dados mais recentes disponíveis.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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