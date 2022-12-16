Ambiente de negócios: regionais Rio Doce e Litoral Sul avançam no ES

Crédito: Carlos Alberto

A Federação das Indústrias do Espírito Santo divulga nesta sexta-feira (16) a quarta edição do Indicador de Ambiente de Negócios (IAN) dos Municípios Capixabas, realizado pelo Observatório da Indústria. A Região Metropolitana de Vitória, como era de se esperar, puxa a fila com 6,1 pontos no indicador que vai de zero a dez. Olhando um pouco mais além, as regionais Rio Doce (Rio Bananal, Sooretama, Aracruz, Ibiraçu, João Neiva e Linhares) e Litoral Sul (Marataízes, Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Piúma, Rio Novo do Sul, Itapemirim e Presidente Kennedy) se destacam entre as dez microrregiões do Estado.

No Rio Doce, entre 2019 e 2022, o IAN passou de 5,4 pontos para 5,9 pontos, um crescimento médio de 3,1% ao ano. Foram observadas melhorias dos eixos de gestão fiscal e infraestrutura, com destaque para avanço nas condições urbanas dessa região, explicado por mais internet rápida, coleta e tratamento de esgoto. No entanto, de acordo com o levantamento, a regional deve-se manter atenta ao eixo capital humano. Houve melhora de 2019 para cá, mas, em 2022, registrou uma queda de 0,2 ponto, explicada, especialmente, nos aspectos da educação. É preciso esforço para ampliar o desempenho e o acesso ao ensino básico, considerando os três níveis (infantil, fundamental e médio).

A Regional Litoral Sul também registrou 5,9 pontos, com uma evolução média anual de 3,4% em relação a 2019 (5,3 pontos). Esse movimento de crescimento médio anual foi registrado nos quatro eixos do IAN, sendo a única regional que apresentou esse comportamento. Em capital humano, por exemplo, há melhorias contínuas na qualificação da mão de obra e saúde. Como desafio regional, aparece a gestão fiscal. Embora tenha melhorado nos últimos anos, toda a região segue muito dependente de transferências, principalmente de royalties.