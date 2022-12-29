Confira a programação de ano-novo nas praias do litoral Sul do ES

Quem ainda não definiu onde será a festa para curtir a virada do ano, na noite de sábado (31), tem a opção de ir para o litoral Sul do Espírito Santo. Nas praias dos municípios de Piúma, Marataízes, Itapemirim, Presidente Kennedy e Anchieta haverá shows, diversão, e, claro, a queima de fogos que não pode faltar. Veja a programação a seguir:
Piúma
Em Piúma, a programação do Réveillon começa na sexta-feira (30), entre os quiosques 36/37. A banda Esquenta Saia fará a abertura do evento, a partir das 20h30. Às 23hs, Tupan Markes sobe ao palco.
No sábado (31), dia da virada, a programação na Praça Dona Carmen terá início às 19h30, com DJ. A banda Santaréns subirá ao palco às 20h30 e, para fazer a virada, a partir das 23h a banda Mc6 animará os moradores e turistas. No palco montado entre os quiosques 07/08, Victor Rosa fará o show a partir das 20h30, e a banda Ks10 comandará as comemorações da virada a partir das 23h.
Já no domingo (1º), a programação no palco montado entre os quiosques 36/37 começará às 21h, com Simplicidade do Samba. A queima de fogos será de 7 minutos, com redução de ruídos.
Marataízes
A Prefeitura de Marataízes está preparando uma grande festa para a chegada de 2023. Além da Praia Central, outras seis localidades terão queima de fogos com ruídos de baixa intensidade. São elas: Boa Vista do Sul; Lagoa do Siri; Lagoa Dantas; Lagoa Funda; Praia dos Cações e Praia da Barra. Em todas essas regiões também haverá shows, com a exceção da Praia Central.
- Praia da Barra:
- Dia 31/12, às 21h: Malícia do Samba
- Dia 31/12, às 23h: Art Samba
- Dia 01/01, às 16h: Simplicidade do Samba
- Dia 01/01, às 18h: Nana Nunes
- Lagoa Funda:
- Dia 31/12, às 21h: Mateus Matos e Murilo
- Dia 31/12, às 23h: Patrick Bernardo
- Dia 01/01, às 16h: Banda Uau
- Lagoa Dantas:
- Dia 31/12, às 21h: Marajah
- Dia 31/12, às 23h: Flesh Martins
- Dia 01/01, às 16h: Ton Oliver
- Lagoa do Siri:
- Dia 31/12, às 21h: Talyta Salucci
- Dia 31/12, às 23h: Pedro e Luan
- Dia 01/01, às 16h: Mc-6
- Praia dos Cações:
- Dia 31/12, às 21h: Kê Swing Bom
- Dia 31/12, às 23h: Musical Prateado
- Dia 01/01, às 16h: Victor Rosa
- Lagoa de Boa Vista:
- Dia 31/12, às 21h: Garotos Capixabas
- Dia 31/12, às 23h: Diego Carvalho
- Dia 01/01, às 16h: Flesh Martins
Itapemirim
Ao todo, serão três palcos em Itapemirim, que vão ficar localizados na entrada de Itaoca, em Itaipava e na Vila de Itapemirim.
30/12 (sexta-feira):
- Praia de Itaoca:
- 21h: Pedro E Luan
- 23h: Banda Agitaê
- Praia de Itaipava:
- 21h: Banda Uau
- 23h: Réder Matos
31/12 (sábado):
- Praia de Itaoca:
- 16h: Simplicidade do Samba
- 21h: Alex Campanha
- 23h: Fabrício Venturini
- Praia de Itaipava:
- 21h: Banda Capricho
- 23h: Álvaro Nobre
- Vila de Itapemirim:
- 20h: Patrick Bernardo
- 22h: Nana Nunes
1º/01 (domingo):
- Praia de Itaoca:
- 14h: Cheiro da Cor
- Praia de Itaipava:
- 14h: Tomaê
Presidente Kennedy
Em Presidente Kennedy, haverá queima de fogos na Praia de Marobá, com duração de 18 minutos. Na Praia das Neves, a duração será de 7 minutos. Os fogos serão de baixo ruído.
- Marobá 31/12 (sábado):
- 21h: Banda Comichão
- 23h: Luiza Andrade
- Marobá 01/01 (domingo):
- 13h: Musical Prateado
- 15h: Banda Agitae
- Praia das Neves 31/12 (sábado):
- 21h: Wemerson Araujo
- 23h: Baiano
- Praia das Neves 01/01 (domingo):
- 13h: Juma Gamel
- 15h: Garotos Tradição
Anchieta
A Prefeitura de Anchieta preparou uma animada programação para o réveillon 2023 nos principais balneários. Em Iriri, Castelhanos, Ubu e Praia Central haverá shows e fogos com baixo ruído. A queima de fogos nos principais balneários deve durar cerca de sete minutos.
Anchieta Sede
- 30/12 (sexta-feira) - Praça dos Imigrantes:
- 21h30 - Banda Tomaê
- 31/12 (sábado) - Praia Central:
- 21h30: Banda Pele Morena
- 00h: Queima de fogos
- 00h10: Emerson Xumbrega e Banda