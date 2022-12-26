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Festa na Capital

Réveillon 2023: veja alterações no trânsito em Vitória no dia da virada

Desvios e interdições nas ruas e avenidas de Vitória começam no sábado (31) e vão até a madrugada do domingo (1°)

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 08:25

Publicado em 

26 dez 2022 às 08:25
Avenida Dante Michelini em Vitória
Avenida Dante Michelini em Vitória Crédito: Rafael Paes/Prefeitura de Vitória
Algumas ruas de Vitória terão desvios e interdições para a festa do Réveillon 2023. As mudanças começam no sábado (31) e valem até a madrugada de domingo (1º).
Os palcos serão montados na Prainha de Santo Antônio, Ilha das Caieiras, além da tradicional festa da Praia de Camburi, onde a festa para receber 2023 vai começar ainda na sexta-feira, dia 30 de dezembro. 

 Confira as alterações

A Avenida Dante Michelini, entre as avenidas Anísio Fernandes Coelho e Adalberto Simão Nader, vai estar totalmente interditada no sentido Jardim Camburi, das 20h30 de sábado (31) até as 3h de domingo (1º de janeiro de 2023).
No sentido Centro, a interdição será das 21h30 do dia 31 às 3 horas do dia 1º.
O trânsito no sentido Jardim Camburi será desviado pelas seguintes vias: Anísio Fernandes Coelho, Hugo Viola, Des. Dermeval Lyrio, Rosendo Serapião de Souza Filho e Adalberto Simão Nader, seguindo itinerário normal.
Já no sentido Praia do Canto, será desviado pelas vias: Dra. Zilda Arns, Adalberto Simão Nader, Rosendo Serapião de Souza Filho, Des. Dermeval Lyrio, Hugo Viola e Anísio Fernandes Coelho, seguindo itinerário normal.
Em Jardim Camburi, a Avenida Dante Michelini, entre as ruas Carlos Martins e José Celso Cláudio, no sentido Atlântica Parque, vai estar totalmente interditada das 21h30 de sábado (31) até as 3h de domingo (1º).
O trânsito será desviado pelas ruas Gelú Vervloet dos Santos, Carlos Martins e demais vias adjacentes.
Com informações do g1ES

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