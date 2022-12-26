Réveillon 2023: veja alterações no trânsito em Vitória no dia da virada

Avenida Dante Michelini em Vitória Crédito: Rafael Paes/Prefeitura de Vitória

Algumas ruas de Vitória terão desvios e interdições para a festa do Réveillon 2023. As mudanças começam no sábado (31) e valem até a madrugada de domingo (1º).

Os palcos serão montados na Prainha de Santo Antônio, Ilha das Caieiras, além da tradicional festa da Praia de Camburi, onde a festa para receber 2023 vai começar ainda na sexta-feira, dia 30 de dezembro.

Confira as alterações

A Avenida Dante Michelini, entre as avenidas Anísio Fernandes Coelho e Adalberto Simão Nader, vai estar totalmente interditada no sentido Jardim Camburi, das 20h30 de sábado (31) até as 3h de domingo (1º de janeiro de 2023).

No sentido Centro, a interdição será das 21h30 do dia 31 às 3 horas do dia 1º.

O trânsito no sentido Jardim Camburi será desviado pelas seguintes vias: Anísio Fernandes Coelho, Hugo Viola, Des. Dermeval Lyrio, Rosendo Serapião de Souza Filho e Adalberto Simão Nader, seguindo itinerário normal.

Já no sentido Praia do Canto, será desviado pelas vias: Dra. Zilda Arns, Adalberto Simão Nader, Rosendo Serapião de Souza Filho, Des. Dermeval Lyrio, Hugo Viola e Anísio Fernandes Coelho, seguindo itinerário normal.

Em Jardim Camburi, a Avenida Dante Michelini, entre as ruas Carlos Martins e José Celso Cláudio, no sentido Atlântica Parque, vai estar totalmente interditada das 21h30 de sábado (31) até as 3h de domingo (1º).

O trânsito será desviado pelas ruas Gelú Vervloet dos Santos, Carlos Martins e demais vias adjacentes.