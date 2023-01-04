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Mãe e dois filhos são resgatados após pedalinho virar em praia de Anchieta

Mulher, menina de um ano e menino de 7 anos caíram na água após o acidente no início da noite desta terça-feira (3), eles foram levados para o Pronto-Atendimento da cidade
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 jan 2023 às 09:40

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 09:40

Mãe e dois filhos são resgatados após pedalinho virar em praia de Anchieta
Mãe e dois filhos são resgatados após pedalinho virar em praia de Anchieta Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma mulher e os dois filhos dela – uma menina e um menino – foram resgatados no início da noite desta terça-feira (3) na Praia de Ubu, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, após o pedalinho em que passeavam virar no mar. Segundo o Corpo de Bombeiros, os guarda-vidas retiraram a família da água. Os três foram socorridos e levados para o Pronto-Atendimento do município.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 18h. Segundo a corporação, populares contaram aos militares que a mãe, a filha de um ano e o filho de sete anos estavam passeando no pedalinho, na praia, quando a embarcação virou e todos caíram na água.
Os guarda-vidas conseguiram fazer a remoção das vítimas para a areia. A cena chamou a atenção das pessoas que estavam na praia. Os três – tando a mulher quanto as crianças – estavam lúcidos, segundo os Bombeiros. A família foi levada por uma ambulância da corporação para o Pronto-Atendimento de Anchieta.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Anchieta informou que, conforme a Guarda Municipal, todas as praias de movimentação contam com salva-vidas aos finais de semana, com equipes são ampliadas, principalmente nos balneários com maior número de turistas. Ainda de acordo com a administração municipal, a mulher e as duas crianças resgatadas nesta terça-feira estavam usando colete no momento do acidente. 

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