Mãe e dois filhos são resgatados após pedalinho virar em praia de Anchieta Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma mulher e os dois filhos dela – uma menina e um menino – foram resgatados no início da noite desta terça-feira (3) na Praia de Ubu, em Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo, após o pedalinho em que passeavam virar no mar. Segundo o Corpo de Bombeiros , os guarda-vidas retiraram a família da água. Os três foram socorridos e levados para o Pronto-Atendimento do município.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 18h. Segundo a corporação, populares contaram aos militares que a mãe, a filha de um ano e o filho de sete anos estavam passeando no pedalinho, na praia, quando a embarcação virou e todos caíram na água.

Os guarda-vidas conseguiram fazer a remoção das vítimas para a areia. A cena chamou a atenção das pessoas que estavam na praia. Os três – tando a mulher quanto as crianças – estavam lúcidos, segundo os Bombeiros. A família foi levada por uma ambulância da corporação para o Pronto-Atendimento de Anchieta.