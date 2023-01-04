Afogamento é tragédia que pode ser evitada com conscientização

Homem morre afogado ao entrar em rio em outubro Crédito: Corpo de Bombeiros

O verão faz as temperaturas subirem e o desejo por um mergulho refrescante crescer. Famílias inteiras buscam seu espacinho na água, e nesse caso vale tudo: mar, rio, lagoa, cachoeira, piscina. Mas a estação mais quente do ano também é um período que vê crescer os afogamentos, como mostrou o noticiário do último final de semana do ano. Na maior parte dos casos, as vítimas eram crianças.

As carências na segurança, com praias e outros espaços de lazer nem sempre contando com guarda-vidas ao longo do dia, são um problema. O poder público não pode ser omisso. Mas é fato também que esses profissionais não podem estar em todos os lugares o tempo todo. A conscientização da população, portanto, é parte fundamental para evitar acidentes nos momentos de lazer.

No caso de crianças, não é fácil conter o espírito desbravador, mas é o tipo de conversa que os pais precisam ter com os filhos. No Brasil, as estatísticas apontam que quatro crianças morrem afogadas por dia. As escolas também têm um papel fundamental na construção dessa cultura do cuidado.

Já no que diz respeito a todas as faixas etárias, o ano de 2022 registrou um aumento de 19% nas ocorrências de afogamento entre janeiro e a primeira quinzena de novembro no Espírito Santo em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do Corpo de Bombeiros. Foram 134 mortes em 2022, ou um afogamento a cada dois dias, em média. Perdas que, em muitos casos, poderiam ser evitadas com atenção e prudência.

O Corpo de Bombeiros alerta que o maior risco está em lagos, lagoas e represas. Justamente por serem águas aparentemente mais calmas que as do mar, as pessoas tendem a se arriscarem mais, expondo-se aos riscos desses locais. No geral, vale evitar nadar em espaços não sinalizados, sobretudo na ausência de guarda-vidas. Praias desertas também devem ser evitadas, principalmente por quem não tem experiência. Aprender a nadar, inclusive, deveria ser uma etapa obrigatória na vida das crianças.