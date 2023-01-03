Menos de mil assassinatos em 2022: que sejam menos ainda em 2023

O êxito das políticas e ações que levaram à redução no número de homicídios no Estado em 2022 é indiscutível, é sinal de um acerto estratégico. Mas é preciso estabelecer planos para sufocar as ações das facções do tráfico que têm agido principalmente na Região Metropolitana. As metas das autoridades devem também ser cada vez mais audaciosas, para que ao fim deste ano que acaba de nascer o número mil passe a ser apenas uma lembrança de tempos mais violentos.