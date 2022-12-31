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Afogamento

Corpo de criança desaparecida no mar em Conceição da Barra é encontrado

A criança entrou no mar com amigos e não retornou,  na tarde de sexta-feira (30), em uma praia do centro de Conceição da Barra. Corpo de Bombeiros encontrou o corpo neste sábado (31)

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 13:56

Publicado em 

31 dez 2022 às 13:56
Praia em Conceição da Barra
Praia em Conceição da Barra Crédito: Mário Júnior
Na manhã deste sábado (31), o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um menino de 11 anos, que morreu afogado em uma praia do centro de Conceição da Barra. De acordo com o CBMES, o afogamento foi na tarde de sexta-feira (30).
De acordo com informações passadas pelas pessoas que acionaram o Corpo de Bombeiros, a criança entrou no mar com amigos e não retornou.
“A equipe de mergulho foi ao local e realizou buscas até o anoitecer, mas não conseguiu localizar a vítima. Nesta manhã, uma equipe de militares retomou a procura e conseguiu localizar o corpo, que foi retirado da água e deixado aos cuidados da Polícia Civil", informou o CBMES por meio de nota.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Sara de Oliveira

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