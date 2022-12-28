Menina de 16 anos salva irmão e morre afogada no Rio São Francisco

Camila de Oliveira Santos, 16, foi levada pela correnteza da Prainha de Piaçabuçu (foz do rio São Francisco), em Alagoas, ao tentar salvar o irmão de 14 anos no feriado de Natal.
O que aconteceu?
- O garoto se divertia com a adolescente e a avó quando começou a se afogar
- A garota se atirou na correnteza e levou o irmão para uma outra pessoa, que o resgatou
- Camila, porém, foi levada pela correnteza
A procura pela adolescente começou já na tarde de domingo, mas o corpo só foi encontrado na manhã desta terça (27) perto de uma banca de peixe no Centro de Piaçabuçu, que fica a 135 quilômetros de Maceió.
O resgate foi realizado por testemunhas que retiraram o corpo da água e informaram os bombeiros. O sepultamento deve acontecer em Arapiraca, onde ela vivia.