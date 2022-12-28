  Menina de 16 anos salva irmão e morre afogada no Rio São Francisco
Alagoas

Menina de 16 anos salva irmão e morre afogada no Rio São Francisco

A procura pela adolescente começou já na tarde de domingo, mas o corpo só foi encontrado na manhã desta terça (27)

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 13:48

Agência FolhaPress

Camila de Oliveira Santos, 16, foi levada pela correnteza da Prainha de Piaçabuçu (foz do rio São Francisco), em Alagoas, ao tentar salvar o irmão de 14 anos no feriado de Natal.

O que aconteceu?

- O garoto se divertia com a adolescente e a avó quando começou a se afogar

- A garota se atirou na correnteza e levou o irmão para uma outra pessoa, que o resgatou

- Camila, porém, foi levada pela correnteza

A procura pela adolescente começou já na tarde de domingo, mas o corpo só foi encontrado na manhã desta terça (27) perto de uma banca de peixe no Centro de Piaçabuçu, que fica a 135 quilômetros de Maceió.
Buscas por adolescente que desapareceu no Rio São Francisco Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
O resgate foi realizado por testemunhas que retiraram o corpo da água e informaram os bombeiros. O sepultamento deve acontecer em Arapiraca, onde ela vivia.

