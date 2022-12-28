Conheça a Praia do Fim: vídeo mostra parte 'secreta' de Camburi

A praia de Camburi é um dos principais cartões-postais de Vitória. É até difícil de acreditar que há um pedaço — e um bom pedaço! — do balneário badalado que ainda é pouco conhecido. Os frequentadores a chamam de Praia do Fim, porque lá fica o final da faixa de areia, antes das instalações da Vale.

O ponto costuma ser frequentado por moradores do bairro Jardim Camburi que praticam atividades físicas. Lá o terreno é mais plano que no restante da praia.

"O lado de lá, se você for caminhar, não é reto. Tem um declive. Para fazer exercício, principalmente na minha idade e para todas as idades, aqui é perfeito", disse a professora aposentada Edna Candido, 67, que contou frequentar o local desde que chegou ao Espírito Santo, em 1983.

Ameaças ao paraíso escondido

O principal problema apontado pelos entrevistados é a quantidade de lixo levado pela maré até lá, principalmente após chuvas. Por nota, a Prefeitura de Vitória disse que "a Central de Serviços dispõe de veículo específico com atuação regular na orla, promovendo o peneiramento e retenção de resíduos. Além da limpeza mecanizada, garis também percorrem diariamente a área para fazer o recolhimento dos resíduos".

Praia do Fim, em Camburi, Vitória