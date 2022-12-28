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Conheça a Praia do Fim: vídeo mostra parte 'secreta' de Camburi

Procurada por quem pratica atividades físicas ou prefere menos movimento, parte da praia de Camburi, em Vitória, guarda uma vista privilegiada do resto da orla; paraíso escondido é ameaçado pelo lixo

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 11:07

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

28 dez 2022 às 11:07
A praia de Camburi é um dos principais cartões-postais de Vitória. É até difícil de acreditar que há um pedaço — e um bom pedaço! — do balneário badalado que ainda é pouco conhecido. Os frequentadores a chamam de Praia do Fim, porque lá fica o final da faixa de areia, antes das instalações da Vale.
O ponto costuma ser frequentado por moradores do bairro Jardim Camburi que praticam atividades físicas. Lá o terreno é mais plano que no restante da praia.
"O lado de lá, se você for caminhar, não é reto. Tem um declive. Para fazer exercício, principalmente na minha idade e para todas as idades, aqui é perfeito", disse a professora aposentada Edna Candido, 67, que contou frequentar o local desde que chegou ao Espírito Santo, em 1983.

Ameaças ao paraíso escondido

O principal problema apontado pelos entrevistados é a quantidade de lixo levado pela maré até lá, principalmente após chuvas. Por nota, a Prefeitura de Vitória disse que "a Central de Serviços dispõe de veículo específico com atuação regular na orla, promovendo o peneiramento e retenção de resíduos. Além da limpeza mecanizada, garis também percorrem diariamente a área para fazer o recolhimento dos resíduos".

Praia do Fim, em Camburi, Vitória

Entrar no mar também demanda atenção. Devido às chuvas de dezembro, toda a extensão da Praia de Camburi estava imprópria para banho no dia da apuração desta reportagem.
As análises, entretanto, são feitas semanalmente e podem ser acompanhadas por uma página disponibilizada pela Secretaria de Meio Ambiente da prefeitura, que pode ser acessada clicando aqui.  

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