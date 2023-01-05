Abertura de ninhos de tartarugas atrai quase 2 mil pessoas em Anchieta

A abertura de ninhos de tartarugas marinhas aconteceu na tarde desta quinta-feira (5), na Praia da Guanabara, em Anchieta , no litoral do Sul do Estado . E segundo o Instituto de Conservação de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar) – que monitora as espécies de tartarugas que desovam na região – quase duas mil pessoas acompanharam de perto esse espetáculo da natureza.

A aposentada Maria das Dores Rios veio de Minas Gerais , junto com a família. “Expectativa a mil”, pronunciou. Além de turistas, moradores também fizeram questão de presenciar esta que foi a primeira soltura dessa temporada. “É muito bonito”, disse o supervisor de caldeiraria Geone Dionor.

O repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, esteve no local e disse que cerca de 300 filhotes seguiram em direção ao oceano Atlântico. Todos são da espécie Caretta caretta, popularmente conhecida como tartaruga cabeçuda.

O repórter explicou, ainda, que esse é um tipo de tartaruga que vive em alto-mar, mas vai para a praia no veraneio para se reproduzir. E o município de Anchieta é um dos principais bolsões de reprodução dessa espécie.

De acordo com prefeitura, a presidente do IPCMAR, a bióloga Maria Ferreira, informou que a previsão é que ocorram novas solturas neste verão. “Estamos com vários ninhos sendo monitorados em Guanabara e nas praias da Boca da Baleia e Além”, apontou a bióloga.