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300 tartaruguinhas

Abertura de ninhos de tartarugas atrai quase 2 mil pessoas em Anchieta

As centenas de filhotinhos seguiram em direção ao mar na tarde desta quinta-feira (5), na Praia da Guanabara; cena foi presenciada por muitos banhistas
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

05 jan 2023 às 20:39

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 20:39

A abertura de ninhos de tartarugas marinhas aconteceu na tarde desta quinta-feira (5), na Praia da Guanabara, em Anchieta, no litoral do Sul do Estado. E segundo o Instituto de Conservação de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar) – que monitora as espécies de tartarugas que desovam na região – quase duas mil pessoas acompanharam de perto esse espetáculo da natureza.
A aposentada Maria das Dores Rios veio de Minas Gerais, junto com a família. “Expectativa a mil”, pronunciou. Além de turistas, moradores também fizeram questão de presenciar esta que foi a primeira soltura dessa temporada. “É muito bonito”, disse o supervisor de caldeiraria Geone Dionor.
O repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, esteve no local e disse que cerca de 300 filhotes seguiram em direção ao oceano Atlântico. Todos são da espécie Caretta caretta, popularmente conhecida como tartaruga cabeçuda.
O repórter explicou, ainda, que esse é um tipo de tartaruga que vive em alto-mar, mas vai para a praia no veraneio para se reproduzir. E o município de Anchieta é um dos principais bolsões de reprodução dessa espécie.
De acordo com prefeitura, a presidente do IPCMAR, a bióloga Maria Ferreira, informou que a previsão é que ocorram novas solturas neste verão. “Estamos com vários ninhos sendo monitorados em Guanabara e nas praias da Boca da Baleia e Além”, apontou a bióloga.

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