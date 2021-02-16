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Em vez de ir para o mar

Filhotes de tartaruga são encontrados atravessando rua em Marataízes

Policiais militares encontraram os pequenos animais cruzando uma rua em frente à Praia Central na noite desta segunda-feira (15). Alguns foram atropelados
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 fev 2021 às 17:06

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 17:06

Filhostes
Filhotes de tartaruga foram encontrados atravessando rua Crédito: Reprodução/ Ricardo Galiasso
Em vez de seguirem para o mar, tartarugas que haviam acabado de nascer foram encontradas atravessando a rua na Praia Central de Marataízes, Sul do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (15).  Policiais militares gravaram um vídeo alertando as pessoas caso encontrem os animais.
De acordo com o policial Ricardo Galiasso a cena é incomum. “Logo no final do calçadão da Praia Central de Marataízes, na área de restinga, alguma tartaruga desovou e esses filhos estão saindo agora e estão atravessando a rua. Ontem, infelizmente, a gente passou e tinha muitos filhotes já atropelados na rua”, contou o militar.
Galiasso fez o alerta para que as pessoas levem os animais para o mar e não para casa, pois podem responder por crime ambiental.
O engenheiro de pesca do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar), Luciano Almeida, contou que o período de desova das tartarugas começou em setembro e vai até março.
Ele afirmou que é comum que os filhotes fiquem desorientados quando há forte iluminação artificial próximo ao local do nascimento. “Os filhotes, quando nascem, caminham em direção à luminosidade que vai ser encontrada no mar, pela reflexão da luz da lua na água e de fitoplânctons. Quando há uma iluminação artificial forte, ela é mais atrativa que a natural e, em vez de irem para o mar, elas vão para a orla”.
A orientação, segundo o engenheiro, é acionar os órgãos responsáveis pelo número de telefone 0800 039 5005. Esse número é do projeto de monitoramento de praias.

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