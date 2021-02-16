Filhotes de tartaruga são encontrados atravessando rua em Marataízes

Filhotes de tartaruga foram encontrados atravessando rua Crédito: Reprodução/ Ricardo Galiasso

Em vez de seguirem para o mar, tartarugas que haviam acabado de nascer foram encontradas atravessando a rua na Praia Central de Marataízes , Sul do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (15). Policiais militares gravaram um vídeo alertando as pessoas caso encontrem os animais.

De acordo com o policial Ricardo Galiasso a cena é incomum. “Logo no final do calçadão da Praia Central de Marataízes, na área de restinga, alguma tartaruga desovou e esses filhos estão saindo agora e estão atravessando a rua. Ontem, infelizmente, a gente passou e tinha muitos filhotes já atropelados na rua”, contou o militar.

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Galiasso fez o alerta para que as pessoas levem os animais para o mar e não para casa, pois podem responder por crime ambiental.

O engenheiro de pesca do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar), Luciano Almeida, contou que o período de desova das tartarugas começou em setembro e vai até março.

Ele afirmou que é comum que os filhotes fiquem desorientados quando há forte iluminação artificial próximo ao local do nascimento. “Os filhotes, quando nascem, caminham em direção à luminosidade que vai ser encontrada no mar, pela reflexão da luz da lua na água e de fitoplânctons. Quando há uma iluminação artificial forte, ela é mais atrativa que a natural e, em vez de irem para o mar, elas vão para a orla”.