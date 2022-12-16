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Em Berlim

Aquário gigante explode e espalha 1.400 peixes exóticos na Alemanha

O aquário, que segundo a empresa era o maior tanque cilíndrico do mundo, tinha  1 milhão de litros de água e cerca de 1.400 peixes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 dez 2022 às 10:43

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 10:43

Aquário gigante explode e espalha 1.400 peixes exóticos em Berlim, capital alemã
Aquário gigante explode e espalha 1.400 peixes exóticos em Berlim, capital alemã Crédito: Reprodução
Uma aquário de vidro de 25 metros de altura e cheio com 1 milhão de litros de água explodiu na manhã desta sexta-feira, 16, em Berlim, atirando cerca de 1.400 peixes exóticos em uma avenida da capital alemã. O AquaDom, até então considerado o maior tanque cilíndrico do mundo de acordo com os donos da atração turística Sea Life, explodiu pouco antes das 6h (2h em Brasília). Uma onda de água, peixes tropicais e vidro varreu o prédio, que também contém um hotel, cafés e uma loja de chocolates no centro da capital alemã.
O serviço de bombeiros de Berlim disse que duas pessoas ficaram levemente feridas. Cães de resgate estavam vasculhando o prédio em busca de qualquer pessoa que pudesse estar presa sob os escombros, disseram eles. "Ainda não conseguimos percorrer completamente o primeiro andar, que é provavelmente onde esses peixes estarão", disse o porta-voz dos bombeiros Adrian Wentzel. "Mas o fato é que a água vazou completamente e esses cerca de 1.400 peixes que estavam neste aquário também não podem ser salvos", acrescentou.
Entre os 80 tipos de peixes que viviam no aquário gigante, havia espécies como o peixe-azul e o peixe-palhaço, as espécies conhecidas do popular filme de animação "Procurando Nemo".

Causas

Especula-se que as temperaturas congelantes, que caíram para 10 graus Celsius negativos durante a noite, podem ter causado uma rachadura no tanque. A polícia disse que não há evidências de que o incidente tenha resultado de um ataque.
Cerca de 300 hóspedes e funcionários tiveram que ser retirados do hotel ao redor do aquário, disse a polícia. Sandra Weeser, uma legisladora alemã que estava hospedada no hotel, disse que foi acordada por um grande estrondo e pensou que poderia ter havido um terremoto. "Há cacos (de vidro) por toda parte. A mobília, tudo foi inundado com água", disse ela. "Parece um pouco com uma zona de guerra".
O aquário, que foi modernizado pela última vez em 2020, é um grande ímã turístico em Berlim. A viagem de elevador de 10 minutos pelo tanque tropical era um dos destaques da atração.

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