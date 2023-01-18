Dois anos após morte de criança, família protesta contra falso médico no ES

Dois anos: mãe de menina morta após atendimento de falso médico espera por Justiça Crédito: Raphel Verly

"Ela foi arrancada de nós. Fui privada de ver minha filha crescer e realizar os sonhos dela. É uma revolta. Você confia sua filha a um médico e depois descobre que ele não é médico" Alessandra Marcelino - Mãe de Ana Luisa

No braço, a mãe carrega uma homenagem para a filha. Um desenho feito por Ana Luisa virou uma tatuagem, como uma forma de manter a menina sempre perto. A professora lembra com dor e indignação dos últimos momentos com a menina.

“Para mim é muito difícil relembrar aquela cena. Eu a acompanhei até a sala de emergência e, logo depois, ele (o médico) veio e eu comecei a gritar por socorro. Eu perguntei para ele o que ele fez com a minha filha”, lembrou Alessandra, em entrevista para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte.

Um desenho feito por Ana Luisa virou uma tatuagem no braço da mãe, Alessandra Marcelino Crédito: Raphel Verly

Na semana passada, familiares e amigos colocaram um outdoor em frente ao hospital em que a menina morreu e fizeram uma manifestação na porta da delegacia de São Mateus, onde o suposto crime é investigado. No cartaz, eles reforçaram que querem resposta e justiça.

Familiares e amigos colocaram um outdoor em frente ao hospital em que a menina morreu Crédito: Raphel Verly

O atendimento e a morte

No dia 11 de janeiro de 2021, Ana Luisa Ferreira Marcelino começou a vomitar e a ficar pálida. A mãe, preocupada, levou a filha para o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. Lá, segundo Alessandra, elas foram atendidas por Leonardo Luz Moreira – um falso médico.

“Na hora que a enfermeira pulsionou a veia dela, minha filha começou a ficar pálida. Quando começou a aplicar a injeção de medicação, minha filha começou a gritar ‘mamãe, meu coração está doendo’”, relatou a mãe, na ocasião.

Um medicamento foi prescrito e aplicado na veia da criança. Logo em seguida, a menina começou a passar muito mal, teve complicações e morreu. O corpo dela foi levado para o Serviço de Verificação de Óbitos, que fica em Vitória. Na certidão de óbito consta que a morte se deu por gastroenterite viral.

O falso médico

Leonardo Luz Moreira atuava com médico em São Mateus e foi preso na operação da Polícia Federal Crédito: Reprodução

As investigações apontam que ele se matriculou em uma faculdade da Bolívia, onde estudou medicina por apenas seis meses, adulterou os documentos para parecer que já havia cursado quatro anos e pediu transferência para uma instituição brasileira.

Ainda de acordo com as investigações, o falso médico foi contratado por diversas prefeituras da Região Norte do Espírito Santo e também pelo Governo do Estado

Segundo a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) , poucos meses após a prisão, Leonardo foi solto por meio de alvará, em dezembro de 2021.

A investigação

O órgão, por sua vez, disse que acompanha o caso e requisitou o documento para análise. "No momento, não é possível fornecer mais informações para evitar eventuais prejuízos às apurações. Após a conclusão do IP pela Polícia Civil, o MPES voltará a analisar os autos para a adoção das medidas cabíveis", afirmou.

Procurada, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) , que é responsável pelo hospital onde a menina morreu, informou que o homem não era servidor estadual e, sim, funcionário de uma empresa contratada para a prestação de serviços médicos.