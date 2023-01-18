Cratera gigante em rodovia preocupa motoristas em Mimoso do Sul

Cratera gigante preocupa motoristas em Mimoso do Sul Crédito: Filipe Vargas

Mimoso do Sul à Após as chuvas que atingiram o Espírito Santo no final do ano passado, uma cratera se abriu no meio de uma curva da ES 391, estrada que liga BR 101 , no Sul do Estado. Quem passa pelo local tem medo de que um acidente aconteça no local, já que no trecho existe um barranco que cede quando chove.

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O local exato do ponto perigoso é na altura da Serra da Pratinha. O barranco às margens da pista está cedendo. Do outro lado, um buraco se formou, ameaçando levar parte do asfalto. Por lá, a sinalização alerta os motoristas sobre o problema. Segundo os motoristas quando chove, a lama invade a pista, deixando o trecho ainda mais perigoso.

Cratera gigante preocupa motoristas em Mimoso do Sul

“Trabalho aqui perto e sempre passo por aqui. É muito perigoso mesmo. A noite é mais perigoso ainda”, diz o estivador Sebastião Jorge, em entrevista a repórter da TV Gazeta Sul, Bruna Hemerly.

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