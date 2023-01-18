Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em uma curva

Cratera gigante em rodovia preocupa motoristas em Mimoso do Sul

Erosão na beira da pista da ES 391 ocorreu após chuva forte no final do ano passado; quem passa pelo local tem medo de que um acidente aconteça no local
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 jan 2023 às 11:27

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 11:27

Cratera gigante preocupa motoristas em Mimoso do Sul
Cratera gigante preocupa motoristas em Mimoso do Sul Crédito: Filipe Vargas
Após as chuvas que atingiram o Espírito Santo no final do ano passado, uma cratera se abriu no meio de uma curva da ES 391, estrada que liga Mimoso do Sul à BR 101, no Sul do Estado. Quem passa pelo local tem medo de que um acidente aconteça no local, já que no trecho existe um barranco que cede quando chove. 
Cratera gigante em rodovia preocupa motoristas em Mimoso do Sul
O local exato do ponto perigoso é na altura da Serra da Pratinha. O barranco às margens da pista está cedendo. Do outro lado, um buraco se formou, ameaçando levar parte do asfalto. Por lá, a sinalização alerta os motoristas sobre o problema. Segundo os motoristas quando chove, a lama invade a pista, deixando o trecho ainda mais perigoso.

Cratera gigante preocupa motoristas em Mimoso do Sul

“Trabalho aqui perto e sempre passo por aqui. É muito perigoso mesmo. A noite é mais perigoso ainda”, diz o estivador Sebastião Jorge, em entrevista a repórter da TV Gazeta Sul, Bruna Hemerly.

O que diz o DER

Sobre a cratera, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) disse que o local segue monitorado e que um projeto de contenção está tramitando internamente para a licitação.
O órgão informou que já foi realizado o serviço provisório de deslocar o eixo da rodovia, alargando para o lado esquerdo, sentido Mimoso do Sul, a fim de afastar a via ainda mais do ponto de erosão.

Veja Também

Chuva causa queda de barreiras e eleva nível de rio em Mimoso do Sul

Muqui: ônibus e carro batem na BR 393 e cinco crianças ficam feridas

As vias de Vitória escolhidas para receber novo asfalto após a chuva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Mimoso do Sul DER-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Enem 2026: saiba quem pode solicitar isenção da taxa de inscrição
Imagem de destaque
Ducati renova a Multistrada V2S 2026 e reforça aposta no prazer ao pilotar
Imagem de destaque
'Fiz um experimento e descobri que a luz azul das telas não é o grande vilão do sono'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados