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Leonel Ximenes

As vias de Vitória escolhidas para receber novo asfalto após a chuva

Os trabalhos são realizados à noite, sempre a partir das 20h, de forma a não prejudicar a fluidez no trânsito da cidade,

Públicado em 

18 jan 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Máquina trabalha para recuperar o asfalto na Av. Saturnino de Brito, na Praia do Canto
Máquina trabalha para recuperar o asfalto na Av. Saturnino de Brito, na Praia do Canto Crédito: André Sobral
Após a intensa temporada de chuva, no final de dezembro, a Prefeitura de Vitória iniciou uma operação de recuperação asfáltica em algumas das principais vias da cidade.
Os trabalhos são realizados à noite, sempre a partir das 20h, de forma a não prejudicar a fluidez no trânsito da cidade. Em alguns dias, as equipes da Central de Serviços atuam até as 7h do dia seguinte.
Inicialmente, estão sendo contempladas as Avenidas Saturnino de Brito, Dante Michelini, Fernando Ferrari e Nossa Senhora da Penha.
Ainda durante o período chuvoso, a Central de Serviços adotou a operação tapa-buracos no período noturno, utilizando asfalto ecológico.

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Durante os breves períodos de estiagem, circularam de dois a três caminhões realizando uma intensa varredura nos corredores onde há um tráfego mais intenso e, portanto, maior número de usuários, para tentar minimizar o impacto na cidade.
Nos dias ensolarados, já em janeiro, a Central vem trabalhando com ação tapa-buracos diurna. São 24 toneladas de asfalto por dia, distribuídas em dois caminhões e operando nas principais vias.
Máquina da PMV recuperando o asfalto na Praia do Canto
Máquina da PMV recuperando o asfalto na Praia do Canto Crédito: André Sobral
No período noturno, são realizadas as manutenções mais complexas, utilizando fresadoras e acabadoras no asfalto, de modo a tentar garantir maior qualidade, durabilidade e conforto para usuários e menores transtornos aos motoristas que circulam na Capital.

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O pavimento rodoviário sofreu intenso processo de erosão devido à pressão da água, combinado com as forças de rolamento dos automóveis que circulam nas vias do município.
Vitória foi a capital onde mais choveu no Brasil até o final de dezembro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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