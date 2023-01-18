As vias de Vitória escolhidas para receber novo asfalto após a chuva

Máquina trabalha para recuperar o asfalto na Av. Saturnino de Brito, na Praia do Canto Crédito: André Sobral

Após a intensa temporada de chuva , no final de dezembro, a Prefeitura de Vitória iniciou uma operação de recuperação asfáltica em algumas das principais vias da cidade.

Os trabalhos são realizados à noite, sempre a partir das 20h, de forma a não prejudicar a fluidez no trânsito da cidade. Em alguns dias, as equipes da Central de Serviços atuam até as 7h do dia seguinte.

Inicialmente, estão sendo contempladas as Avenidas Saturnino de Brito, Dante Michelini , Fernando Ferrari e Nossa Senhora da Penha.

Ainda durante o período chuvoso, a Central de Serviços adotou a operação tapa-buracos no período noturno, utilizando asfalto ecológico.

Durante os breves períodos de estiagem, circularam de dois a três caminhões realizando uma intensa varredura nos corredores onde há um tráfego mais intenso e, portanto, maior número de usuários, para tentar minimizar o impacto na cidade.

Nos dias ensolarados, já em janeiro, a Central vem trabalhando com ação tapa-buracos diurna. São 24 toneladas de asfalto por dia, distribuídas em dois caminhões e operando nas principais vias.

Máquina da PMV recuperando o asfalto na Praia do Canto Crédito: André Sobral

No período noturno, são realizadas as manutenções mais complexas, utilizando fresadoras e acabadoras no asfalto, de modo a tentar garantir maior qualidade, durabilidade e conforto para usuários e menores transtornos aos motoristas que circulam na Capital.