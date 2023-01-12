Chuva causa queda de barreiras e eleva nível de rio em Mimoso do Sul

O município de Mimoso do Sul , no Sul do Estado , registrou alguns problemas devido à forte chuva que atingiu a região na tarde desta quinta-feira (12). Segundo a Defesa Civil, houve muitas quedas de barreiras, grande volume de água de rios e parte da casa de uma família foi destruída.

Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Leonardo Ferreira, as quedas de barreira foram registradas na estrada que liga Mimoso do Sul ao distrito de São Pedro do Itabapoana, principalmente no trecho do Posto Águia Dois. No local, a equipe fez a desobstrução da via.

Ainda no distrito de São Pedro do Itabapoana, o muro da casa de uma família caiu. “Era uma varanda em que foi feita um cômodo extra, como se fosse uma área de serviço. A parede caiu, era um muro dessa varanda encostada no barranco, mas não trouxe nenhum dano estrutural, apenas molhou alguns móveis e sujou a varanda”, explicou o coordenador. Ele ressaltou, ainda, que ninguém ficou desalojado ou desabrigado.

"Com a atenção rápida, chegamos o quanto antes possível para fazer as vistorias e dar apoio a essas famílias" Leonardo Ferreira - Coordenador da Defesa Civil de Mimoso do Sul

No total, o órgão contabilizou duas casas com dano estrutural na parede, 21 quedas de barreiras de pequeno, médio e grande porte, e, aproximadamente, 25 residências atingidas pela enxurrada da água da chuva.

Já na sede, uma árvore caiu sobre a rede elétrica, no entanto a EDP já estava no local trabalhando. E também houve uma cheia do rio principal que corta o município, o qual a Defesa Civil monitora.

Chuva causa queda de barreiras e de muro de casa em Mimoso do Sul

Alerta

Segundo o coordenador, a Cachoeira dos Lençóis e o rio que passa embaixo da Ponte da Palestrina registraram um volume muito grande água. Por causa disso, a prefeitura divulgou um comunicado nas redes sociais fazendo um alerta à população. Além de São Pedro do Itabapoana, o distrito de Santo Antônio do Muqui recebeu fortes chuvas.

Cachoeiro de Itapemirim

Outro município que foi atingido pela chuva nesta tarde foi Cachoeiro de Itapemirim . Alguns locais ficaram alagados, como no bairro Aeroporto. Já essa na Rua Paulo Afonso, no bairro Monte Cristo, o sistema de drenagem não deu conta, porém, logo a água recuou e só deixou a lama para trás.

A chuva alagou as ruas do bairro Monte Cristo, em Cachoeiro Crédito: Telespectador | A Gazeta

Na BR 101, sentido Cachoeiro, também houve muita chuva que impedia os motoristas a verem a estrada em alguns trechos. E uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que um raio caiu em um morro. Veja a seguir:

São José do Calçado

Também choveu forte na localidade da Fazenda Estrela e Paraiso, na área rural do distrito de Alto Calçado, em São José do Calçado . A prefeitura está em alerta, porque todo o volume de chuva por chegar ao Rio Calçado e provocar alagamentos na sede do município.

Alfredo Chaves

Na região Serrana, em Alfredo Chaves , o coordenador da Defesa Civil Aldinei Cardoso da Silva disse que a chuva forte no município durou cerca de duas horas. Contudo, não houve nenhuma ocorrência grave, somente três ruas do bairro Macrina registraram alagamento que, com o fim da chuva, já cessou.