Após chuva, volume de cachoeira impressiona em Muniz Freire; veja vídeo

Mesmo de longe, a imagem da forte queda d'água chamou a atenção. De acordo com informações da prefeitura, o local é também conhecido como Cachoeira das Sete Quedas.

O volume, segundo a prefeitura, foi devido à tromba de água que caiu em Iúna, município vizinho. A Defesa Civil disse que o local fica próximo a Itaicí, mas não houve nenhum alagamento ou problema registrado por conta da chuva.