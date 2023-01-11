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Caparaó

Após chuva, volume de cachoeira impressiona em Muniz Freire; veja vídeo

A água vinda do município de Iúna desaguou em uma cachoeira do interior de Muniz Freire e o volume chamou a atenção
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 jan 2023 às 12:58

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 12:58

As fortes chuvas que atingiram a Região do Caparaó na terça-feira (10) causaram danos em Iúna e mudaram o cenário de outros locais. A água vinda do município desaguou na Cachoeira do Rio Pardo, no interior de Muniz Freire, e o volume de água impressionou.
Mesmo de longe, a imagem da forte queda d'água chamou a atenção. De acordo com informações da prefeitura, o local é também conhecido como Cachoeira das Sete Quedas.
O volume, segundo a prefeitura, foi devido à tromba de água que caiu em Iúna, município vizinho. A Defesa Civil disse que o local fica próximo a Itaicí, mas não houve nenhum alagamento ou problema registrado por conta da chuva.

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