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No Caparaó

Chuva causa estragos e deixa cidades em alerta no Sul do ES

Na localidade de Bonsucesso, zona rural de Iúna, o córrego que corta a localidade ganhou força com o grande volume de água e arrastou vegetação
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 jan 2023 às 14:26

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 14:26

Choveu forte em alguns municípios do Caparaó, na manhã desta terça-feira (10). Em Iúna, a prefeitura emitiu um alerta para o risco de inundação em pontos do município por conta da cheia do rio. Já no interior de Ibatiba, moradores também registraram alagamento. Além desses dois locais, choveu em AnchietaIrupi Guaçuí, porém, em menor quantidade. 
Em um vídeo gravado na localidade de Bonsucesso, zona rural de Iúna, o córrego que corta a cidade ganha força com o grande volume de água e se transforma em um rio. Pés de bananeira e a vegetação são levados pela correnteza.
Outros moradores assustados enviaram imagens da localidade de Rio Pardinho.
A prefeitura alertou a população para que evite áreas de risco de deslizamento e de inundação. A rua Benjamin Constant, próximo à ponte e arredores; rodovia ES 185 (próximo ao Posto Ventura) e a rodovia ES 185 (próximo à Pizzaria Carretão) estão sendo monitorados pois há previsão de alagamentos.

Chuva provoca alagamento no Caparaó

Rodovia interditada

Na tarde desta terça (10), a prefeitura atualizou a situação em Iúna e informou que a rodovia que liga o município à BR 262 ficou interditada por causa de quedas de barreiras e árvores provocadas pela chuva. No entanto, a Defesa Civil já liberou o trecho.
Chuva causa estragos e deixa cidades em alerta no Sul do ES
A rodovia que liga Iúna à BR 262 ficou interditada devido aos prejuízos causados pela chuva Crédito: Divulgação \ Defesa Civil
Na comunidade de Bonsucesso, o córrego encheu e a força da correnteza arrastou parte de uma das estradas da região. A água também invadiu algumas propriedades que ficam à margem do córrego.
A prefeitura disse que não há registros de feridos, nem de famílias fora de casa. A comunidade possui outros acessos, sendo assim, os moradores não estão isolados.
Ainda de acordo com o órgão, com o grande volume do córrego e dos rios Pardinho e Santa Clara, o Rio Pardo, que corta Iúna, já está quatro metros acima do nível normal. Com isso, há três pontos de alagamento no bairro Niterói.
A prefeitura comunicou que esses locais são mais baixos e os primeiros a alagarem quando o rio enche, mesmo assim, não há registros de moradores desabrigados ou desalojados.
Apesar do nível, o Rio Pardo ainda não transbordou, mas o município segue em alerta de inundação devido à chuva intensa que vem caindo em Irupi e Ibatiba, além da região de Laginha, em Minas Gerais, onde ficam os afluentes do Rio Pardo.
Na noite desta terça (10), por volta das 19h, o órgão foi novamente procurado e disse que não há mais pontos de alagamento, e que o nível do Rio Pardo esta em 3 metros e 70.
Ademais, a Defesa Civil informou que não está chovendo mais. No bairro Niterói, apenas uma família precisou sair de casa e a mudança foi levada para outro imóvel por segurança. Não há desalojados na cidade.
A Defesa Civil faz vistorias onde há risco de deslizamento de terra, mas sem danos a casas e imóveis interditados. 

Ibatiba

Em Ibatiba, em Córrego do Perdido, comunidade próxima ao município de Iúna, o córrego que passa pela comunidade transbordou e a água passou por cima da estrada. Segundo uma moradora do local, choveu muito pela manhã, mas nenhuma casa da região foi alagada.
Segundo o município a previsão é que as chuvas fortes continuem com pancadas de chuvas fortes a qualquer momento.
O boletim da Defesa Civil Estadual das 17h desta terça comunicou que Ibatiba teve o maior acumulado de chuva em 24h, de 97,8 mm.
Apesar de todo esse volume acumulado, não há registros de grandes estragos no município segundo a Defesa Civil. Os problemas foram dois deslizamentos de terra que atingiram imóveis, mas sem vítimas. Um desses deslizamentos foi no bairro Novo Horizonte, onde a casa foi atingida pelo barranco precisou ser totalmente interditada. A família foi direcionada ao aluguel social.
O outro deslizamento foi no bairro São José, o imóvel não foi comprometido e a família não precisou sair. Além disso, houve algumas quedas de barreira no interior, porém não há interdições. O município está na cabeceira do Rio Pardo, o nível da água abaixou e não oferece riscos.
Chuva causa estragos e deixa cidades em alerta no Sul do ES
Deslizamento de terra no bairro Novo Horizonte, em Ibatiba Crédito: Divulgação \ Defesa Civil

Guaçuí

Em Guaçuí, a prefeitura disse que a chuva que caiu na cidade nesta terça-feira (10) foi mais branda e, por isso, não foram registradas novas ocorrências. Contudo, o órgão divulgou, nas redes sociais, um levantamento de danos causados pela chuva desde o último sábado (7).
No total, nove bairros foram atingidos pelas águas do Rio Veado, que saiu de sua calha normal, chegando a atingir a cota de 5,04m. Além disso, 109 famílias foram impactadas – sendo quatro famílias desabrigadas e removidas para um abrigo público – e 107 desalojadas, que estão em casas de parentes ou amigos, totalizando cerca de 315 pessoas.
Por causa disso, o Ginásio de Esportes foi reservado pela Defesa Civil como ponto de abrigo para as famílias desabrigadas e também para depósito das mobílias retiradas das casas. "A Prefeitura continua realizando o levantamento dos prejuízos causados pelas chuvas para depois enviar um relatório oficial para o governo estadual", finalizou.

Irupi

Em Irupi, a prefeitura comunicou que não houve registro de ocorrências graves nem de alagamentos e desabrigados. "Apesar das fortes chuvas o sistema de drenagem das ruas tem suportado o volume e, apesar da elevação do nível dos rios, não tivemos registros de transbordamentos", comentou. 
No mais, na parte da tarde, surgiram registros de quedas de barreiras na zona rural e estradas vicinais. E o Rio Pardinho do município subiu, aproximadamente, um metro; no entanto, está sendo monitorado pela prefeitura, que disse que a alteração está dentro do previsto. "Estamos monitorando e, agora pela tarde, o nível está baixando porque as chuvas deram uma trégua", completou. 

Anchieta

Por fim, na sede de Anchieta, a prefeitura explicou que não choveu muito, foi pouco e rápido. E não houve registro de muita chuva em outros pontos. 

Rio Itapemirim

Segundo a Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, o nível do Rio Itapemirim está abaixo de um metro na tarde dessa terça-feira (10). Existe uma tendência de elevação devido às fortes chuvas que vem atingindo o Caparaó, mas nada que represente risco de inundação. Uma equipe monitora a situação na altura do distrito de Pacotuba, onde sempre há registros de alagamento.

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