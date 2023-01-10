Chuva causa estragos e deixa cidades em alerta no Sul do ES

Irupi e Choveu forte em alguns municípios do Caparaó, na manhã desta terça-feira (10). Em Iúna , a prefeitura emitiu um alerta para o risco de inundação em pontos do município por conta da cheia do rio. Já no interior de Ibatiba , moradores também registraram alagamento. Além desses dois locais, choveu em Anchieta Guaçuí , porém, em menor quantidade.

Em um vídeo gravado na localidade de Bonsucesso, zona rural de Iúna, o córrego que corta a cidade ganha força com o grande volume de água e se transforma em um rio. Pés de bananeira e a vegetação são levados pela correnteza.

Outros moradores assustados enviaram imagens da localidade de Rio Pardinho.

A prefeitura alertou a população para que evite áreas de risco de deslizamento e de inundação. A rua Benjamin Constant, próximo à ponte e arredores; rodovia ES 185 (próximo ao Posto Ventura) e a rodovia ES 185 (próximo à Pizzaria Carretão) estão sendo monitorados pois há previsão de alagamentos.

Chuva provoca alagamento no Caparaó

Rodovia interditada

Na tarde desta terça (10), a prefeitura atualizou a situação em Iúna e informou que a rodovia que liga o município à BR 262 ficou interditada por causa de quedas de barreiras e árvores provocadas pela chuva. No entanto, a Defesa Civil já liberou o trecho.

A rodovia que liga Iúna à BR 262 ficou interditada devido aos prejuízos causados pela chuva Crédito: Divulgação \ Defesa Civil

Na comunidade de Bonsucesso, o córrego encheu e a força da correnteza arrastou parte de uma das estradas da região. A água também invadiu algumas propriedades que ficam à margem do córrego.

A prefeitura disse que não há registros de feridos, nem de famílias fora de casa. A comunidade possui outros acessos, sendo assim, os moradores não estão isolados.

Ainda de acordo com o órgão, com o grande volume do córrego e dos rios Pardinho e Santa Clara, o Rio Pardo, que corta Iúna, já está quatro metros acima do nível normal. Com isso, há três pontos de alagamento no bairro Niterói.

A prefeitura comunicou que esses locais são mais baixos e os primeiros a alagarem quando o rio enche, mesmo assim, não há registros de moradores desabrigados ou desalojados.

Apesar do nível, o Rio Pardo ainda não transbordou, mas o município segue em alerta de inundação devido à chuva intensa que vem caindo em Irupi e Ibatiba, além da região de Laginha, em Minas Gerais, onde ficam os afluentes do Rio Pardo.

Na noite desta terça (10), por volta das 19h, o órgão foi novamente procurado e disse que não há mais pontos de alagamento, e que o nível do Rio Pardo esta em 3 metros e 70.

Ademais, a Defesa Civil informou que não está chovendo mais. No bairro Niterói, apenas uma família precisou sair de casa e a mudança foi levada para outro imóvel por segurança. Não há desalojados na cidade.

A Defesa Civil faz vistorias onde há risco de deslizamento de terra, mas sem danos a casas e imóveis interditados.

Ibatiba

Em Ibatiba, em Córrego do Perdido, comunidade próxima ao município de Iúna, o córrego que passa pela comunidade transbordou e a água passou por cima da estrada. Segundo uma moradora do local, choveu muito pela manhã, mas nenhuma casa da região foi alagada.

Segundo o município a previsão é que as chuvas fortes continuem com pancadas de chuvas fortes a qualquer momento.

O boletim da Defesa Civil Estadual das 17h desta terça comunicou que Ibatiba teve o maior acumulado de chuva em 24h, de 97,8 mm.

Apesar de todo esse volume acumulado, não há registros de grandes estragos no município segundo a Defesa Civil. Os problemas foram dois deslizamentos de terra que atingiram imóveis, mas sem vítimas. Um desses deslizamentos foi no bairro Novo Horizonte, onde a casa foi atingida pelo barranco precisou ser totalmente interditada. A família foi direcionada ao aluguel social.

O outro deslizamento foi no bairro São José, o imóvel não foi comprometido e a família não precisou sair. Além disso, houve algumas quedas de barreira no interior, porém não há interdições. O município está na cabeceira do Rio Pardo, o nível da água abaixou e não oferece riscos.

Deslizamento de terra no bairro Novo Horizonte, em Ibatiba Crédito: Divulgação \ Defesa Civil

Guaçuí

Em Guaçuí, a prefeitura disse que a chuva que caiu na cidade nesta terça-feira (10) foi mais branda e, por isso, não foram registradas novas ocorrências. Contudo, o órgão divulgou, nas redes sociais, um levantamento de danos causados pela chuva desde o último sábado (7).

No total, nove bairros foram atingidos pelas águas do Rio Veado, que saiu de sua calha normal, chegando a atingir a cota de 5,04m. Além disso, 109 famílias foram impactadas – sendo quatro famílias desabrigadas e removidas para um abrigo público – e 107 desalojadas, que estão em casas de parentes ou amigos, totalizando cerca de 315 pessoas.

Por causa disso, o Ginásio de Esportes foi reservado pela Defesa Civil como ponto de abrigo para as famílias desabrigadas e também para depósito das mobílias retiradas das casas. "A Prefeitura continua realizando o levantamento dos prejuízos causados pelas chuvas para depois enviar um relatório oficial para o governo estadual", finalizou.

Irupi

Em Irupi, a prefeitura comunicou que não houve registro de ocorrências graves nem de alagamentos e desabrigados. "Apesar das fortes chuvas o sistema de drenagem das ruas tem suportado o volume e, apesar da elevação do nível dos rios, não tivemos registros de transbordamentos", comentou.

No mais, na parte da tarde, surgiram registros de quedas de barreiras na zona rural e estradas vicinais. E o Rio Pardinho do município subiu, aproximadamente, um metro; no entanto, está sendo monitorado pela prefeitura, que disse que a alteração está dentro do previsto. "Estamos monitorando e, agora pela tarde, o nível está baixando porque as chuvas deram uma trégua", completou.

Anchieta

Por fim, na sede de Anchieta, a prefeitura explicou que não choveu muito, foi pouco e rápido. E não houve registro de muita chuva em outros pontos.

Rio Itapemirim