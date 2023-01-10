Cheia do Rio Doce devido à chuva em MG já causa alagamentos no ES

Uma plantação no bairro Maria das Graças ficou alagada, em Colatina Crédito: Hériklis Douglas

Em Linhares , na manhã desta terça-feira, o nível do Rio Doce atingiu 4,26 metros, conforme Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Doce, do Serviço Geológico do Brasil. Durante a tarde o rio já marcava 4,62 metros. O limite para a cota de inundação é de 3,45 metros no município.

Cheia do Rio Doce, em Linhares

A Defesa Civil de Linhares informou que três famílias precisaram ser retiradas de suas casas no bairro Olaria, e foram acolhidas no abrigo provisório montado no ginásio poliesportivo do bairro Conjunto Juparanã. Lá, as famílias impactadas pela cheia do rio serão acolhidas pelos profissionais com atendimento em saúde e psicológico, além de alimentação e produtos de higiene pessoal.

Segundo o coordenador do órgão, Antônio Carlos dos Santos, o bairro é um dos pontos mais críticos e já há pontos de alagamentos. A prefeitura disse que equipes da assistência social também estão monitorando a região e propriedades rurais à beira do rio.

A Defesa Civil informou que mantém um esquema de plantão 24 horas para atendimento a ocorrências, envolvendo casos de inundações; monitora toda a evolução no nível do Rio Doce, além de acompanhar os boletins meteorológicos emitidos pelos órgãos climáticos.

Em situações de emergência ou calamidade, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone do Plantão 24 horas, no telefone (27) 98115 0511. Os chamados também podem ser feitos pelo 153, da Guarda Civil Municipal, e em casos extremos de urgência no 193, do Corpo de Bombeiro.

Em Colatina , o nível também já superou a cota de inundação, de 5,8 metros na cidade. Durante a tarde desta terça-feira, a medição chegou à marca de 6,30 metros, segundo dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Uma plantação no bairro Maria das Graças ficou alagada.

Na tarde desta terça-feira, a cheia do rio também alagou a rua Benjamim Costa, no bairro Marista. Um morador do Centro também precisou ser retirado de casa. A residência, que fica proxíma ao nível do rio, ficou alagada depois que o encanamento transbordou.

Cheia do Rio Doce, em Colatina