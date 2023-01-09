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"Dia virou noite"

Vídeo: raio cai ao lado de casa e assusta moradora em Cachoeiro

O temporal que atingiu a cidade na tarde desta segunda-feira (9) veio acompanhado de descargas elétricas e trovoadas. Uma mulher filmou um deles bem próximo de onde estava; assista
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

09 jan 2023 às 18:22

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 18:22

Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, um temporal transformou o "dia em noite", devido às nuvens escuras que encobriram o céu nesta tarde segunda-feira (9). O mau tempo veio acompanhado de muitas trovoadas e raios, sendo que um deles caiu ao lado da casa de onde uma moradora filmava a situação.
Além do estrondo causado pela descarga elétrica que assustou a mulher, a chuva provocou alagamentos nas cidades de Cachoeiro Guaçuí. Já em Iúna, que registrou um grande volume de chuva e deslizamento de terra no domingo (8), a Defesa Civil segue monitorando o local.
Em Cachoeiro, a Rua Costa Pereira, no Centro da cidade, alagou e a BR 393, que liga Cachoeiro a Muqui e que fica próxima ao campo de Santa Fé, ficou interditada para o trânsito de veículos.
Isso aconteceu porque o córrego da região transbordou. A equipe da Defesa Civil esteve no local e a pista foi liberada por volta das 18h. 
Chuva alaga rodovia e ruas em cidades do Sul do ES
Um córrego transbordou e interditou a BR 393, que liga Cachoeiro a Muqui e que fica próxima ao campo de Santa Fé Crédito: Divulgação \ Defesa Civil
Para a jornalista Gabriela Fardin, da TV Gazeta Sul, o coordenador da Defesa Civil, Inácio Darós, disse que o Rio Itapemirim chegou a 1 metro e 66 centímetros no fim de semana, mas o nível já começou a baixar e está oscilando entre 1,30 e 1,20.
Com relação ao distrito de Pacotuba, o primeiro a alagar no município, o coordenador explicou que não há esse risco, porque a água só invade as casas quando o rio atinge a marca de 2 metros e meio na sede de Cachoeiro. A Defesa Civil segue monitorando as chuvas na região da bacia e, por hora, não há tendência de o rio voltar a subir.

Chuva e trovões atingem cidade de Cachoeiro de Itapemirim

Guaçuí

Em Guaçuí, a chuva deixou alguns pontos alagados. A Defesa Civil informou que o Rio Veado segue 2 metros acima do nível normal e esta na marca de 4,50. Mesmo assim, a água já recuou em praticamente todos os bairros alagados no fim de semana e esses locais já foram limpos. No momento, há pontos de alagamentos apenas no bairro São Miguel, que fica abaixo do nível do rio.
O órgão explicou que uma das bombas que tira a água do bairro está com defeito, o que tem deixado o trabalho mais difícil. No total, cinco famílias que moram em São Miguel tiveram que sair de casa e estão em um abrigo da prefeitura.

Chuva deixa bairro São Miguel, em Guaçuí, alagado

Iúna

Já em Iúna, a Defesa Civil comunicou que segue monitorando o Rio Pardo, mas não existe a tendência do nível da água subir. O distrito de Pequiá foi o mais atingido no domingo (8), pois, além do grande volume de chuva, um bueiro que fica na BR 262 entupiu e, sem ter para onde escoar, uma enxurrada se formou; desse modo, a água foi parar na comunidade.
Ao todo, 35 famílias foram afetadas, porém mão há pessoas desalojadas, nem desabrigadas.

Grande volume de chuva atinge distrito de Pequiá, em Iúna

Com informações da jornalista Gabriela Fardin, da TV Gazeta Sul.

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