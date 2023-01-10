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Lá vem água! ES tem três alertas de chuva forte para todas as regiões

Avisos saíram na manhã desta terça-feira (10) e são válidos até esta quarta-feira (11); ventos, em alguns municípios, podem chegar a até 100 km/h
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

10 jan 2023 às 14:33

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 14:33

Avisos saíram na manhã desta terça-feira (10) e são válidos até quarta; ventos, em alguns municípios, podem chegar até 100 km/h
Todo o Espírito Santo ficou coberto pelos alertas de chuva emitidos nesta terça-feira (10) Crédito: Divulgação | Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (10), três alertas de chuvas para o Espírito Santo. Os avisos, um amarelo e dois laranjas, cobrem todo o território capixaba (veja no mapa acima).
O primeiro alerta laranja (que indica perigo) foi emitido às 9h42 com aviso de acumulado de chuva. Ele é válido até às 10h de quarta-feira (11). Segundo o instituto, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em 70 cidades do Estado. São elas:
  1. Afonso Cláudio
  2.  Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo 
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivácqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Bom Jesus do Norte 
  14. Brejetuba
  15. Cachoeiro de Itapemirim
  16. Cariacica 
  17. Castelo
  18. Colatina
  19. Conceição do Castelo
  20. Divino de São Lourenço
  21. Domingos Martins
  22. Dores do Rio Preto
  23. Fundão 
  24. Governador Lindenberg
  25. Guaçuí
  26. Guarapari
  27. Ibatiba
  28. Ibiraçu
  29. Ibitirama
  30. Iconha
  31. Irupi
  32. Itaguaçu
  33. Itapemirim
  34. Itarana 
  35. Iúna
  36. Jaguaré
  37. Jerônimo Monteiro
  38. João Neiva
  39. Laranja da Terra
  40. Linhares
  41. Mantenópolis
  42. Marataízes
  43. Marechal Floriano
  44. Marilândia
  45. Mimoso do Sul
  46. Muniz Freire
  47. Muqui 
  48. Nova Venécia
  49. Pancas
  50. Piúma
  51. Presidente Kennedy
  52. Rio Bananal
  53. Rio Novo do Sul
  54. Santa Leopoldina
  55. Santa Maria de Jetibá
  56. Santa Teresa
  57. São Domingos do Norte
  58. São Gabriel da Palha
  59. São José do Calçado
  60. São Mateus
  61. São Roque do Canaã
  62. Serra
  63. Sooretama
  64. Vargem Alta
  65. Venda Nova do Imigrante
  66. Viana
  67. Vila Pavão 
  68. Vila Valério
  69. Vila Velha
  70. Vitória
A chuva nessas regiões pode chegar de 50 a 100 mm/dia.
O outro alerta laranja foi emitido às 9h46 e vai até às 10h de quarta, válido para sete cidades. Nelas, de acordo com o instituto, a chuva também pode ficar entre 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 100 km/h. O risco é de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja as cidades capixabas que receberam o aviso:
  1. Água Doce do Norte
  2. Barra de São Francisco
  3. Ecoporanga
  4. Jaguaré
  5. Nova Venécia
  6. São Mateus
  7. Vila Pavão
O último aviso foi o amarelo, de perigo potencial, para chuvas intensas. Ele teve início às 9h51 e é válido até 10h de quarta. Em 13 cidades, o acumulado pode ser de 50 mm/dia e ventos intensos de 40 a 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é baixo. As regiões são:
  1. Água Doce do Norte
  2. Barra de São Francisco
  3. Boa Esperança
  4. Conceição da Barra
  5. Ecoporanga
  6. Montanha
  7. Mucurici
  8. Nova Venécia
  9. Pedro Canário
  10. Pinheiros
  11. Ponto Belo
  12. São Mateus
  13. Vila Pavão

Instruções do Inmet

- Evite enfrentar o mau tempo. 

- Observe alteração nas encostas. 

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. 

- Em caso de situação de inundação ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos. 

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). 

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