Chuva forte provoca alagamentos nas ruas de Mimoso do Sul

Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Leonardo Ferreira, várias ocorrências foram registradas, como ruas alagadas e a cheia do Rio Muqui do Sul. “A gente emitiu um alerta na cidade”, disse. Confira o comunicado a seguir:

A prefeitura comunicou, ainda, uma obstrução na captação de água bruta, no Córrego Santa Marta, foi provocada devido às fortes chuvas registradas nas últimas horas. "Ocorreu um severo comprometimento do sistema de tratamento, fazendo com que o nível do reservatório de água tratada diminuísse drasticamente", explicou.

E orientação é que os consumidores evitem o desperdício. "As equipes do SAAE trabalham na manutenção e desobstrução da captação. A recuperação do sistema ocorre de forma gradativa. A previsão de normalização do nível do reservatório é de até 24 horas", informou o órgão.

De acordo com a apuração do repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, duas famílias ficaram desalojadas, uma com oito pessoas e outra com três. E um lar de idosos de idosos com 11 internos foi evacuado, por causa de um córrego que passa na porta. Desse modo, eles foram para outra casa de acolhida.

Atualizações da Defesa Civil

Às 19h40, o coordenador informou que o nível do rio começou a abaixar. Além disso, no período da noite foi registrado que uma árvore caiu em cima do telhado do terraço de uma residência no bairro Vista Alegre e prejudicou um cabo da rede elétrica do local, mas a EDP foi comunicada. Ninguém ficou ferido.

A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para realizar o corte da árvore e fazer a retirada dos galhos. "Vamos fazer a limpeza da cidade", destacou o coordenador da Defesa Civil.

Uma árvore caiu em cima de uma casa no bairro Vista Alegre, em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação \ Defesa Civil

Cachoeiro de Itapemirim

A chuva desta segunda-feira (23) também atingiu o distrito de Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, e deixou ruas alagadas. Alguns pontos ficaram tão alagados que moradores tiveram que se locomover de tratos. Veja a seguir:

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, Inácio Dáros, choveu mais intensamente nos distritos do município, mas sem ocorrência de emergência. "Não fomos acionados", completou.