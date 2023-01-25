Homem é encontrado morto dentro da própria casa na Serra

Um homem de 61 anos, identificado como Ariosvaldo Carlos Rocha, foi encontrado morto dentro da própria casa na noite dessa terça-feira (24), no bairro Jardim Bela Vista, na Serra. Foram vizinhos que encontraram o corpo e acionaram a Polícia Militar.
Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe foi acionada para a Rua 17, onde um cadáver foi achado. Após a perícia, ficou constatado que a vítima morreu após luta corporal e que não apresentava perfurações por tiros ou algum objeto cortante.
Ainda conforme consta no documento, testemunhas afirmaram aos policiais que Ariosvaldo fazia uso de drogas, constantemente, e estava sempre acompanhado de outros usuários de entorpecentes.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer a identificação e passar pelo exame cadavérico. Apenas após a análise, será possível confirmar a causa da morte.