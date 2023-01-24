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Violência contra a mulher

Homem agride companheira, é contido por moradores e acaba preso na Serra

Filipe Marques Nunes, de 33 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal; vítima de 27 anos disse que esta não foi a primeira vez que foi agredida
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

24 jan 2023 às 14:00

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 14:00

Homem é preso após agredir companheira na Serra
Acusado foi encaminhado ao DML de Vitória para exames e, em seguida, ao Centro de Triagem de Viana Crédito: Roberto Pratti
Uma jovem de 27 anos foi agredida pelo próprio companheiro na noite dessa segunda-feira (23), no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra. Foram moradores que contiveram o homem e o impediram que continuasse com as agressões.
De acordo com o boletim de ocorrência, agentes da Guarda Municipal passavam pela região e se depararam com várias pessoas segurando um rapaz, identificado como Filipe Marques Nunes, de 33 anos. Ao se aproximarem da confusão, testemunhas contaram que ele estaria agredindo a companheira.
A vítima contou à equipe que o homem a agrediu e jogou um copo na cabeça dela. Ela apresentava diversas escoriações pelo corpo, além de outros machucados, gerados por agressões de cinco dias atrás. Quando os familiares da jovem chegaram, o companheiro correu e tentou fugir, mas logo foi alcançado.
Os dois foram levados ao Plantão Especializado da Mulher, em Vitória. A Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A vítima disse que estava muito abalada e não quis gravar entrevista.

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