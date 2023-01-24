Homem agride companheira, é contido por moradores e acaba preso na Serra

Acusado foi encaminhado ao DML de Vitória para exames e, em seguida, ao Centro de Triagem de Viana

De acordo com o boletim de ocorrência, agentes da Guarda Municipal passavam pela região e se depararam com várias pessoas segurando um rapaz, identificado como Filipe Marques Nunes, de 33 anos. Ao se aproximarem da confusão, testemunhas contaram que ele estaria agredindo a companheira.

A vítima contou à equipe que o homem a agrediu e jogou um copo na cabeça dela. Ela apresentava diversas escoriações pelo corpo, além de outros machucados, gerados por agressões de cinco dias atrás. Quando os familiares da jovem chegaram, o companheiro correu e tentou fugir, mas logo foi alcançado.