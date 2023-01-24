Noite violenta: Vila Velha registra três homicídios em apenas 7 horas

A noite dessa segunda-feira (23) e a madrugada desta terça-feira (24) foram de muita violência no município de Vila Velha . Três homicídios foram registrados em apenas sete horas, em diferentes regiões da cidade. Entre as vítimas há um adolescente de apenas 15 anos. Em nenhum dos casos, houve qualquer suspeito detido.

Morto com golpe no peito

O primeiro homicídio aconteceu por volta das 18h, no bairro Glória. O boletim de ocorrência da Polícia Militar narra que uma equipe foi acionada ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, porque um homem havia dado entrada, vítima de uma perfuração por objeto cortante.

Ainda de acordo com o registro policial, o homem foi identificado como Carlos André Santos da Cruz, de 44 anos. Ele foi deixado no local, envolto por um cobertor, sujo de areia e com o ferimento no peito. Quando deu entrada no pronto-socorro, ele já estava morto.

Ninguém soube informar quem socorreu o homem. No entanto, testemunhas contaram que o suspeito de ter cometido o crime seria morador do bairro Pombal e que os dois pescavam juntos na prainha da marina da Glória quando teriam se desentendido. Ele, então, teria golpeado a vítima.

Corpo encontrado em Itaparica

Cerca de cinco horas depois, por volta das 23h, o corpo de um homem foi encontrado na Praia de Itaparica. Segundo o boletim de ocorrência, um homem que passava pela região visualizou a vítima caída na faixa de areia, com a cabeça sangrando. Ele ficou com medo de se aproximar e acionou o Ciodes (190).

A equipe de perícia da Polícia Civil também esteve na região e encontrou uma perfuração na parte de trás da cabeça da vítima, que não possuía documentos e, por isso, até o último retorno, não havia sido identificada. Não há informações sobre suspeitos, motivação e dinâmica do crime.

Adolescente assassinado

O último caso foi registrado já nesta terça-feira (24), por volta de 1h, no bairro Terra Vermelha. Durante patrulhamento na região, policiais ouviram disparos de arma de fogo perto da Rua Antônio Elias do Espírito Santo e seguiram até local, onde encontraram o corpo de um adolescente de 15 anos.

Segundo o registro da Polícia Militar, a vítima foi identificada pelo próprio pai como Brian Rodrigues Rocha. O jovem estava com muito sangue na cabeça e um ferimento na mão direita. Segundo o relato de testemunhas, dois suspeitos passaram de moto, atirando. Perto do corpo, foram encontradas várias munições.

Ainda conforme informado por testemunhas, um carro prata com indivíduos armados estava rodando a região momentos antes do homicídio. A perícia da Polícia Civil constatou que o adolescente foi alvejado por seis tiros: dois na cabeça, dois no braço esquerdo e dois na mão direita.

Investigação