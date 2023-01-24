Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caso curioso

Mulher anuncia assalto e taxista dirige até delegacia em Vila Velha

Homem de 54 anos contou que suspeita fingiu passar mal e que ele não acreditou que ela estivesse armada; ela acabou presa após crime nessa segunda-feira (23)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

24 jan 2023 às 10:37

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 10:37

Uma tentativa de assalto na tarde dessa segunda-feira (23), em Vila Velha, chama atenção pela forma inusitada como aconteceu: uma mulher fingiu estar passando mal, pediu para que um taxista a levasse para casa, mas ao chegar no bairro Dom João Batista, ela desfez a cena, anunciou o crime e disse estar armada. Assustado, o motorista acelerou o carro até a delegacia, onde a suspeita acabou presa.
O homem, de 54 anos, que não quis se identificar, contou à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que a mulher estava em um ponto de ônibus em Santa Inês e deu sinal para que ele parasse. Ao dizer que não estava bem, ela entrou no veículo, sentou no banco de trás e colocou a mochila na frente do corpo.
"Chegando no bairro, ela pediu para parar o carro. Parei e ela disse: ‘Eu não estou passando mal, não é uma corrida, não vou pagar o senhor e isso é um assalto’. Ela enfiou a mão na mochila e pediu para eu entregar tudo"
Taxista - Vítima não quis se identificar
Por não ser sentir firmeza na fala da mulher, o taxista se virou para a acusada e disse que, se quisesse, poderia dar um tiro nele. “Disse que ia sair de qualquer jeito, engatei a ré, manobrei o carro rápido e fui procurando uma patrulha na rua, mas não achei nenhuma e vim direto para a delegacia de Jaburuna", continuou.
Delegacia Regional de Vila Velha, uma das mais movimentadas da Grande Vitória
O motorista levou a acusada até a Delegacia Regional de Vila Velha
"Quando cheguei na delegacia, vi uma pessoa com a camisa da Polícia Civil, parei o carro e desci, dizendo que ela estava armada e que anunciou um assalto. Nisso, a algemaram", completou. O homem ainda contou que, durante esse trajeto, a suspeita pediu para que ele parasse o carro e disse que não atiraria nele.
"Ela falou que estava doente e me comovi com a situação. Cheguei a ligar o rádio para acalmá-la e fui falando palavras de conforto. Me senti enganado. Ela usou de má fé"
Taxista - Vítima não quis se identificar
Ainda conforme entrevista dada na manhã desta terça-feira (24) à TV Gazeta, o taxista falou que tem 20 anos de profissão e que, durante essas duas décadas, já foi roubado dez vezes. O que ele nunca imaginou é que um dia seria vítima de uma mulher desarmada – como se confirmou na delegacia.
Junto à Polícia Civil, a suspeita foi identificada como Neusimar Garcia, de 52 anos, e acabou autuada em flagrante por tentativa de roubo e presa. Nesta manhã, ela não quis falar com a imprensa a respeito do caso. Segundo a corporação, ela não tinha passagens criminais anteriores.

Veja Também

Motoristas são presos por transporte ilegal no Aeroporto de Vitória

Chinês morre em navio e corpo é trazido para Vitória; PF investiga

Antes de ser morta em Alfredo Chaves, vítima mandou áudio suspeito à família

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados