Mulher anuncia assalto e taxista dirige até delegacia em Vila Velha

Uma tentativa de assalto na tarde dessa segunda-feira (23), em Vila Velha, chama atenção pela forma inusitada como aconteceu: uma mulher fingiu estar passando mal, pediu para que um taxista a levasse para casa, mas ao chegar no bairro Dom João Batista, ela desfez a cena, anunciou o crime e disse estar armada. Assustado, o motorista acelerou o carro até a delegacia, onde a suspeita acabou presa.
O homem, de 54 anos, que não quis se identificar, contou à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que a mulher estava em um ponto de ônibus em Santa Inês e deu sinal para que ele parasse. Ao dizer que não estava bem, ela entrou no veículo, sentou no banco de trás e colocou a mochila na frente do corpo.
"Chegando no bairro, ela pediu para parar o carro. Parei e ela disse: ‘Eu não estou passando mal, não é uma corrida, não vou pagar o senhor e isso é um assalto’. Ela enfiou a mão na mochila e pediu para eu entregar tudo"
Por não ser sentir firmeza na fala da mulher, o taxista se virou para a acusada e disse que, se quisesse, poderia dar um tiro nele. “Disse que ia sair de qualquer jeito, engatei a ré, manobrei o carro rápido e fui procurando uma patrulha na rua, mas não achei nenhuma e vim direto para a delegacia de Jaburuna", continuou.
"Quando cheguei na delegacia, vi uma pessoa com a camisa da Polícia Civil, parei o carro e desci, dizendo que ela estava armada e que anunciou um assalto. Nisso, a algemaram", completou. O homem ainda contou que, durante esse trajeto, a suspeita pediu para que ele parasse o carro e disse que não atiraria nele.
"Ela falou que estava doente e me comovi com a situação. Cheguei a ligar o rádio para acalmá-la e fui falando palavras de conforto. Me senti enganado. Ela usou de má fé"
Ainda conforme entrevista dada na manhã desta terça-feira (24) à TV Gazeta, o taxista falou que tem 20 anos de profissão e que, durante essas duas décadas, já foi roubado dez vezes. O que ele nunca imaginou é que um dia seria vítima de uma mulher desarmada – como se confirmou na delegacia.
Junto à Polícia Civil, a suspeita foi identificada como Neusimar Garcia, de 52 anos, e acabou autuada em flagrante por tentativa de roubo e presa. Nesta manhã, ela não quis falar com a imprensa a respeito do caso. Segundo a corporação, ela não tinha passagens criminais anteriores.