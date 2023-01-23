Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ação integrada

Motoristas são presos por transporte ilegal no Aeroporto de Vitória

O grupo, segundo a Polícia Civil, abordava passageiros sem o intermédio dos aplicativos de transporte, agindo de forma direta para oferecer corridas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2023 às 19:25

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 19:25

Operação ocorreu no Aeroporto de Vitória, na noite dessa sexta-feira (20)
Operação ocorreu no Aeroporto de Vitória, na noite dessa sexta-feira (20) Crédito: Polícia Civil do ES
Quatro motoristas – de 48, 38, 35 e 44 anos – foram detidos e tiveram os veículos apreendidos por oferecer transporte clandestino no Aeroporto de Vitória, na Capital capixaba, na noite dessa sexta-feira (20). O caso foi divulgado nesta segunda-feira (23).
A ação teve o objetivo de reprimir os crimes de trânsito e fiscalizar as condutas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Participaram equipes da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTRAN) e da Guarda Civil Municipal.
Segundo a Polícia Civil, a operação também visou apurar denúncias e reprimir os crimes de trânsito na área externa do aeroporto.
Motoristas são presos por transporte ilegal no Aeroporto de Vitória
“Um grupo de motoristas agia na área externa do Aeroporto de Vitória, no local destinado ao desembarque de passageiros. Eles estacionam o veículo em uma área paralela a dos taxistas legalizados e abordam os passageiros, fazendo uso de celulares com a inscrição de um aplicativo de transporte, mas sem utilizar o serviço da plataforma, agindo de forma direta para oferecer a corrida”, disse o titular de Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, Maurício Gonçalves.
O delegado informou ainda que foram registradas ocorrências administrativas, como autos de infração e a remoção dos veículos para um pátio credenciado. Eles apenas serão restituídos aos donos após o pagamento de débitos, taxas e despesas de estadia, além da regularização da infração que originou a medida.
Já na esfera criminal, foram aplicados quatro termos circunstanciados pela infração de exercer profissão ou atividade econômica e ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o exercício da atividade profissional.
Os quatro condutores foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, mas liberados após assumirem o compromisso de comparecer em juízo.

Veja Também

Veículo com mais de 40 multas é guinchado na Praia do Canto em Vitória

PM investigado por morte de perito é condenado por tráfico de drogas

Chinês morre em navio e corpo é trazido para Vitória; PF investiga

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

aeroporto de vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari
Imagem de destaque
Antes de show no ES, Raimundos destaca liberdade que Guns N’ Roses deu ao grupo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados