Motoristas são presos por transporte ilegal no Aeroporto de Vitória

Operação ocorreu no Aeroporto de Vitória, na noite dessa sexta-feira (20) Crédito: Polícia Civil do ES

Quatro motoristas – de 48, 38, 35 e 44 anos – foram detidos e tiveram os veículos apreendidos por oferecer transporte clandestino no Aeroporto de Vitória , na Capital capixaba, na noite dessa sexta-feira (20). O caso foi divulgado nesta segunda-feira (23).

A ação teve o objetivo de reprimir os crimes de trânsito e fiscalizar as condutas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Participaram equipes da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTRAN) e da Guarda Civil Municipal.

Segundo a Polícia Civil , a operação também visou apurar denúncias e reprimir os crimes de trânsito na área externa do aeroporto.

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“Um grupo de motoristas agia na área externa do Aeroporto de Vitória, no local destinado ao desembarque de passageiros. Eles estacionam o veículo em uma área paralela a dos taxistas legalizados e abordam os passageiros, fazendo uso de celulares com a inscrição de um aplicativo de transporte, mas sem utilizar o serviço da plataforma, agindo de forma direta para oferecer a corrida”, disse o titular de Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, Maurício Gonçalves.

O delegado informou ainda que foram registradas ocorrências administrativas, como autos de infração e a remoção dos veículos para um pátio credenciado. Eles apenas serão restituídos aos donos após o pagamento de débitos, taxas e despesas de estadia, além da regularização da infração que originou a medida.

Já na esfera criminal, foram aplicados quatro termos circunstanciados pela infração de exercer profissão ou atividade econômica e ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o exercício da atividade profissional.