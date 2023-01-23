O policial reformado foi preso durante buscas pelo perito (foto) feitas na área do Jockey Clube do Espírito Santo, no ano passado Crédito: Montagem | Rodrigo Gomes

Na residência de Lucas, policiais da Divisão de Homícidios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha encontraram um pacote de MDMA (droga sintética), dois pacotes de maconha, balança de precisão, diversas sacolas plásticas pequenas, algema, facas, três celulares, R$ 9.200, uma pistola, dois carregadores e munições de vários calibres, inclusive de fuzil.

Após ter a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva, a juíza de Direito Adriana Costa de Oliveira, no último dia 18, decidiu condenar Lucas a sete anos de prisão, inicialmente no regime semi-aberto, proibindo que recorra em liberdade.

Your browser does not support the audio element. PM investigado por morte de perito é condenado por tráfico de drogas

A sentença foi publicada no Tribunal de Justiça do Espírito Santo ( TJES ) nesta segunda-feira (23).

Lucas é um dos investigados pelo desaparecimento — que já é tratado como homicídio — de Celso Marvila, visto pela última vez em 3 de agosto do ano passado, quando a caminhonete dele foi encontrada incendiada em Xuri, Vila Velha.

Venda de drogas de apreensões

A sentença aponta que, durante as investigações, foi constatado que Lucas conseguia drogas com outros policiais, vindas de apreensões. Além disso, o militar chegava a fazer pedidos de entorpecentes a pessoas de outros estados, para que pudesse revendê-las em solo capixaba.

Para se defender, Lucas disse que o material encontrado na casa dele era para consumo próprio. No entanto, como o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) ressaltou, na casa dele havia 70 gramas de MDMA, uma droga bastante nociva. Apenas um grama é suficiente para um grupo de até 10 pessoas utilizar.

No celular dele também havia provas da compra de drogas para venda: em um documento do MPES, ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso, consta troca de mensagens dele com outra pessoa, falando sobre a comercialização de "balas" (drogas sintéticas). Em outro momento, ele chega a dizer que o Carnaval de Vitória reduziu a movimentação nos bares, prejudicando a venda dos entorpecentes.

Em outra conversa captada, Lucas negociava uma encomenda de maconha comprada na Bahia e enviada pelos Correios. Ele até se preocupava com a forma com que o pacote seria identificado, para não levantar suspeitas.

Outro indício levantado nas investigações era de que ele ameaçava devedores e também preparava a droga para a venda — e não só comprava e comercializava.

A reportagem tenta contato com a defesa de Lucas dos Santos Lage. O espaço segue aberto.