Caminhonete de Celso Marvila Lima foi encontrada incendiada em Xuri, Vila Velha Crédito: Fabricio Christ / Montagem A Gazeta

A reportagem de A Gazeta teve acesso aos nomes e às idades dos envolvidos no crime, e a corporação explicou a relação entre os detidos e qual teria sido a participação de cada um no homicídio, cuja execução teria tido o envolvimento direto de três pessoas, incluindo um bombeiro e um policial.

Your browser does not support the audio element. Entenda a disputa que motivou assassinato de perito no Jockey Clube do ES

Wenos Francisco dos Anjos , de 44 anos: sargento do Corpo de Bombeiros é apontado como o "cabeça" do crime e quem não recebeu parte do dinheiro pelas vendas feitas pela vítima, sendo um dos executores;

, de 44 anos: sargento do Corpo de Bombeiros é apontado como o "cabeça" do crime e quem não recebeu parte do dinheiro pelas vendas feitas pela vítima, sendo um dos executores; Milton Cândido da Silva Filho , de 40 anos: um dos gerentes do Jockey Clube, que era bastante próximo de Wenos, e também teria participado da execução;

, de 40 anos: um dos gerentes do Jockey Clube, que era bastante próximo de Wenos, e também teria participado da execução; Lucas dos Santos Lage , de 35 anos: policial militar reformado que era parceiro do sargento e também seria um dos executores;

, de 35 anos: policial militar reformado que era parceiro do sargento e também seria um dos executores; Wesley Francisco dos Anjos , de 49 anos: irmão do sargento e sócio do Jockey Clube, que não gostava da administração de Celso Marvila;

, de 49 anos: irmão do sargento e sócio do Jockey Clube, que não gostava da administração de Celso Marvila; Anderson Sirilo , de 40 anos: funcionário do Jockey Clube, que possivelmente não estaria satisfeito com a venda feita pela vítima;

, de 40 anos: funcionário do Jockey Clube, que possivelmente não estaria satisfeito com a venda feita pela vítima; Andressa Rodrigues Corrêa, de 27 anos: cozinheira do Jockey Clube e namorada do sargento, ela serviu como álibi, bebendo com o companheiro das 22h à meia-noite.

Até o momento, a polícia ainda não encontrou o corpo do perito aposentado e as investigações seguem para mais informações.

Motivação

Marvila, que era presidente do Jockey Clube há cerca de um ano, passou a suspender títulos de inadimplentes e de outros sócios, pois o local estava em processo de venda de algumas áreas por valores milionários.

De acordo com o titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Tarik Souki, o Jockey Clube já havia vendido a parte dos fundos por R$ 40 milhões e estava em processo para venda da parte da frente, pelo valor de aproximadamente R$ 140 milhões.

"Quem estava encabeçando a venda era o Celso Marvila. Ele deu início a uma cassação de títulos, onde vários foram cancelados, inclusive de uma determinada pessoa, que era muito amigo do Marvila. Ali surgiu a desavença. Era notória a desavença, ocorreram ameaças e diversas situações que fizeram com que as pessoas soubessem dessa desavença”, explicou o delegado.

Essa pessoa, conforme conseguiu apurar a reportagem de A Gazeta, seria o sargento do Corpo de Bombeiros, Wenos Francisco dos Anjos. Ele estava no Jockey Clube no dia que o perito foi morto, junto aos outros quatro suspeitos.

Somente a namorada do sargento, Andressa Rodrigues Corrêa, que não estava no local no momento do crime, detalhou a PC.

O que aconteceu no dia do crime?

De acordo com o delegado Tarik, o perito aposentado Celso Marvila, foi morto no dia 3 de agosto de 2022, entre 17h e 18h30. Isso porque às 17 horas, três funcionários viram a vítima pela última vez e às 18h46 o carro de Marvila sai do Jockey Clube e é levado até o local onde foi encontrado incendiado.

A Polícia Civil acredita que nesse meio tempo, a vítima foi capturada e morta em um dos pavilhões que fica na parte mais baixa do Jockey Clube.

Por imagens de videomonitoramento de um shopping que fica próximo do local, a polícia descobre que às 18h39 o carro da vítima é levado até esse pavilhão. Nesse tempo, o carro de outro comparsa estaciona e fica por cerca de cinco minutos. Em seguida, sai, acompanhada do carro de Marvila.

Junto ao carro incendiado, os investigadores encontraram o distintivo da Polícia Civil do perito assassinado Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Conforme apontado pelas investigações que analisaram mais de 300 horas de imagens de videomonitoramento, o corpo do perito deve ter sido levado por outro veículo até um local – ainda não identificado – diferente de onde a caminhonete da vítima foi achada incendiada, no dia 4 de agosto.

De acordo com o delegado Tarik Souki, dos seis presos, cinco estavam no local e no mesmo horário do crime no Jockey Clube.

Apesar de ser difícil determinar o que cada um fez, por falta de confissões, de acordo com investigações, a polícia conseguiu determinar que dos cinco que estavam no local, três deles participaram diretamente na execução e eliminação dos vestígios.

A Polícia Civil não informa quais nomes dos suspeitos que participaram da execução, mas a reportagem de A Gazeta obteve a informação que foram o sargento do Corpo de Bombeiros, Wenos Francisco dos Anjos, o PM Lucas dos Santos Lage e um dos gerentes do Jockey Clube, Milton Candido da Silva Filho, que também era muito amigo do Wenos.

O irmão do sargento, Wesley Francisco dos Anjos e Anderson Sirilo, de 40 anos, funcionário do Jockey Clube, apenas presenciaram o crime.

A namorada do sargento, Andressa Rodrigues Corrêa, foi presa porque sabia do crime e colaborou com o álibi do companheiro.

A cronologia do homicídio do perito da Polícia Civil

Qual a relação dos envolvidos?

O sargento do Corpo de Bombeiros, Wenos Francisco dos Anjos, era quem tinha a maior desavença por conta da suspensão de títulos do Jockey Clube. O irmão dele, Wesley Francisco dos Anjos, também era sócio do local e não estava satisfeito com a administração do Marvila.

O soldado Lucas dos Santos Lage apenas participou por ser muito amigo dos irmãos. O gerente do Jockey Clube, Milton Candido da Silva Filho, também era muito próximo do sargento. Já o funcionário do clube, Anderson Sirilo, a polícia não conseguiu descobrir a motivação para a participação, mas acredita que ele estivesse insatisfeito com administração de Marvila.

A namorada do sargento, Andressa Rodrigues Corrêa, não esteve envolvida diretamente no assassinato, apenas colaborou com o álibi do companheiro.

O crime foi premeditado?

Sem as confissões dos envolvidos, a Polícia Civil não conseguiu informações que apontem a premeditação do crime. O que se sabe é que já havia uma desavença anterior

Os delegados envolvidos na investigação do perito Celso Marvila deram detalhes da investigação nesta quarta (21) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

“O edital para a venda do Jockey já havia sido lançado para aquela semana. Curiosamente, no dia depois da morte do perito, o edital da venda foi cancelado. Possivelmente, pode ter sido premeditado ou eles podem ter tido uma oportunidade”, disse.

Suspeito foi a boate comemorar

A partir do momento que o carro foi incendiado, os cinco suspeitos se separam para construir seus álibis. Um deles, o soldado reformado da PM Lucas, vai até uma boate em Vila Velha, onde fica por 30 minutos e sai correndo do local. Segundo a polícia, ele saiu para eliminar os vestígios ou acabou de eliminar a vítima. O que se sabe é que ele enviou uma mensagem dizendo que resolveria um problema que estava na mão dele.

O anel de ouro utilizado pelo perito foi derretido e dele foi produzido um cordão, apreendido com um dos suspeitos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Cerca de 1h30 ele retorna a boate mais calmo para comemorar.

“Conseguimos por imagens o momento que esse suspeito entra na boate para comemorar a morte do policial. Ele sai para acabar de eliminar vestígios conforme nossas apurações. Depois ele retorna e continua a comemoração. Ele sai da boate às 4h50, no mesmo momento que dois indivíduos retornam ao pavilhão e fazem uma busca, inclusive com lanternas, mostrando que estavam fazendo uma limpeza da região. Está comprovado que eles saíram do local, colocaram roupas de corrida para parecer que estavam correndo, e voltaram para um local próximo para acabar de eliminar vestígios onde possivelmente enterraram o perito”, destacou o titular da DHPP Vila Velha, delegado Tarik Souki.

Crime esclarecido

De acordo com o titular da DHPP Vila Velha, delegado Tarik Souki, não restam dúvidas que o perito aposentado Celso Marvila foi assassinado. Ele explica que os suspeitos usaram métodos antigos para cometer o crime.