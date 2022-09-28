Gerente do Jockey Clube é preso durante buscas por perito em Vila Velha

"A equipe da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha realizou nesta quarta-feira (28), diligências em busca do perito oficial criminal aposentado, Celso Marvila Lima, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. O perito está desaparecido desde o dia 03 de agosto e ainda não foi localizado.

As diligências foram realizadas com apoio da equipe do K9 do Corpo de Bombeiros Militar (CBMES) e de máquina retroescavadeira. Durante cumprimento do mandado de busca e apreensão realizada nesta quarta-feira (28), uma pessoa, de 40 anos, foi presa em flagrante pelo crime de posse ilegal de carregadores e munições e receptação. Como as penas somadas ultrapassam 4 anos, não cabe mais fiança na esfera policial.

No último dia 1º, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na Barra do Jucu, em Vila Velha, um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e posteriormente foi encaminhado ao presídio.

As investigações da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, com apoio do Centro de Inteligência de Análise Telemática (Ciat) da Polícia Civil, estão em andamento sob sigilo e não há outras informações que possam ser divulgadas.

O perito oficial criminal Celso Marvila Lima se aposentou em março de 2020, após contribuir por mais de 42 anos na PCES."

