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Celso Marvila Lima

Gerente do Jockey Clube é preso durante buscas por perito em Vila Velha

Prisão ocorreu em operação da Polícia Civil em terreno no bairro Jockey de Itaparica, na manhã desta quarta-feira (28), com apoio de retroescavadeira e de equipes de cães K9 e dos Bombeiros
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 set 2022 às 12:06

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 12:06

Terreno do bairro Jockey de Itaparica alvo de operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (28) Crédito: Leitor A Gazeta
Um dos gerentes do Jockey Clube do Espírito Santo, identificado como Milton Candido da Silva Filho, de 40 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (28) durante uma nova operação da Polícia Civil em busca pelo corpo do perito aposentado Celso Marvila Lima, de 64 anos. Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a prisão ocorreu porque na casa do gerente havia um carregador de arma de fogo. O imóvel fica no terreno onde são realizadas as buscas, que contam com retroescavadeira e apoio de equipes de cães K9 e do Corpo de Bombeiros
A ação desta quarta-feira (28) é realizada pela Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha em um terreno do bairro Jockey de Itaparica, próximo ao Jockey Clube.
Celso Marvila Lima está desaparecido desde o dia 3 de agosto. Ele atuou por 42 anos na Polícia Civilera presidente do Jockey Clube. No início deste mês, outra operação com o mesmo objetivo foi realizada dentro do Jockey Clube, na mesma região
Na ação de 1º de setembro, os trabalhos se concentraram dentro do Jockey Clube do Espírito Santo e contaram até com máquinas de escavação. Na ocasião, o policial militar da reserva Lucas dos Santos Lage, de 35 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa dele na Barra do Jucu, no mesmo município. No termo de audiência de custódia consta que ele é investigado pelo desaparecimento do perito aposentado.
Nesta quarta-feira, a Polícia Civil confirmou que, durante as buscas, uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de posse ilegal de carregadores e munições, e receptação. "Como as penas somadas ultrapassam 4 anos, não cabe mais fiança na esfera policial", completou a corporação. Agora, ele será encaminhado para audiência de custódia.

O QUE DIZ A DEFESA

Responsável pela defesa de Milton Candido da Silva Filho, o advogado João Gualberto entrou em contato com a reportagem de A Gazeta, afirmando que a prisão do cliente – vista como "excessiva" pelo profissional – não tem relação com o desaparecimento do perito Celso Marvila Lima.
"Essa desvinculação precisa ser feita. Esse caso precisa ser investigado, pois trata-se de uma pessoa desaparecida, mas está sob sigilo e não vou me manifestar. A ocorrência do meu cliente não tem vinculação. A defesa dele vai ser feita no processo para defender os interesses dele", disse.

Confira a nota da Polícia Civil na íntegra

"A equipe da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha realizou nesta quarta-feira (28), diligências em busca do perito oficial criminal aposentado, Celso Marvila Lima, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. O perito está desaparecido desde o dia 03 de agosto e ainda não foi localizado. 

As diligências foram realizadas com apoio da equipe do K9 do Corpo de Bombeiros Militar (CBMES) e de máquina retroescavadeira. Durante cumprimento do mandado de busca e apreensão realizada nesta quarta-feira (28), uma pessoa, de 40 anos, foi presa em flagrante pelo crime de posse ilegal de carregadores e munições e receptação. Como as penas somadas ultrapassam 4 anos, não cabe mais fiança na esfera policial.

No último dia 1º, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na Barra do Jucu, em Vila Velha, um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e posteriormente foi encaminhado ao presídio. 

As investigações da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, com apoio do Centro de Inteligência de Análise Telemática (Ciat) da Polícia Civil, estão em andamento sob sigilo e não há outras informações que possam ser divulgadas. 

O perito oficial criminal Celso Marvila Lima se aposentou em março de 2020, após contribuir por mais de 42 anos na PCES."

Atualização

30/09/2022 - 11:53
Após publicação desta matéria, a defesa de Milton Candido da Silva Filho se pronunciou sobre a prisão do gerente do Jockey Clube. O texto foi atualizado.

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