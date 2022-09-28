Polícia faz nova busca por corpo de perito desaparecido em Vila Velha

A Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, e o Corpo de Bombeiros fazem uma operação na manhã desta quarta-feira (28) em busca do perito aposentado Celso Marvila Lima, de 64 anos. A ação acontece em um terreno no bairro Jockey de Itaparica. O policial está desaparecido desde o dia 3 de agosto. No início deste mês, outra operação com o mesmo objetivo foi realizada dentro do Jockey Clube, na mesma região.
A operação desta quarta-feira (28) tem apoio da equipe de buscas com cães K9 do Corpo de Bombeiros. Na ação de 1º de setembro, os trabalhos se concentraram dentro do Jockey Clube do Espírito Santo e contaram até com máquinas de escavação.
Na ocasião, o policial militar da reserva Lucas dos Santos Lage, de 35 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa dele na Barra do Jucu, no mesmo município. No termo de audiência de custódia consta que ele é investigado pelo desaparecimento do perito aposentado.
Nesta quarta-feira, a Polícia Civil confirmou as buscas, mas afirmou que o perito ainda não foi localizado e disse que não há outras informações que possam ser divulgadas.
PRISÃO DE GERENTE DO JOCKEY CLUBE
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, um dos gerentes do Jockey Clube, de 40 anos, foi preso após a casa dele ser alvo de buscas durante a mesma operação nesta quarta-feira (28) referente ao caso do desaparecimento do perito aposentado Celso Marvila Lima. A Polícia Civil informou que o suspeito "foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de carregadores e munições e receptação. Como as penas somadas ultrapassam 4 anos, não cabe mais fiança na esfera policial".
Atualização
28/09/2022 - 7:00
A Polícia Civil informou a autuação do suspeito preso durante as buscas. O texto foi atualizado.