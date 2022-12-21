Perito foi assassinado dentro do Jockey Clube do ES, diz polícia

Celso Marvila Lima, de 64 anos, desaparecido desde quarta-feira (3), era presidente do Jockey Clube Crédito: Jockey Clube/Reprodução

"Três funcionários do local viram Celso Marvila por volta das 17h. Ele foi capturado e morto em um pavilhão cuidado por um dos suspeitos, antes de saírem do local com o carro da vítima, às 18h46", contou o delegado Tarik Souki, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

Conforme apontado pelas investigações que analisaram mais de 300 horas de imagens de videomonitoramento, o corpo do perito deve ter sido levado por outro veículo até um local – ainda não identificado – diferente de onde a caminhonete da vítima foi achada incendiada , no dia 4 de agosto.

Caminhonete de Celso Marvila Lima foi encontrada incendiada em Xuri, Vila Velha Crédito: Fabricio Christ / Montagem A Gazeta

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o assassinato foi motivado por um desentendimento entre a vítima e um sócio do clube, após o cancelamento de um título. Na época do crime, Celso Marvila negociava a venda de duas partes do Jockey: uma por R$ 40 milhões e outra por R$ 140 milhões.

Os investigadores ainda não sabem se o crime foi premeditado, tampouco como o perito foi morto. "Acreditamos que a vítima foi enterrada em uma área próxima do Jockey Clube", afirmou o delegado. Duas buscas já foram realizadas na região , ambas em setembro, mas não encontraram o cadáver.

Seis presos: nomes e participação

Ao todo, a Polícia Civil já cumpriu seis mandados de prisão temporária contra suspeitos de participação no assassinato de Celso Marvila Lima. Quatro indivíduos foram presos na manhã desta quarta-feira (21) , em Vila Velha, e outros dois já tinham sido detidos anteriormente.

A reportagem de A Gazeta teve acesso aos nomes e às idades, e a corporação explicou a relação entre os detidos e qual teria sido a participação de cada um no homicídio, cuja execução teria tido o envolvimento direto de três pessoas, incluindo um bombeiro e um policial. Veja: