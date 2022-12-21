Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estupro e assassinato

Caso Kauã e Joaquim: com novo advogado, ex-pastor pode ir a júri em março

Georgeval Alves Gonçalves é acusado de ter estuprado e matado o filho Joaquim Alves e o enteado Kauã Butkovsky em Linhares, em 2018

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 11:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2022 às 11:08
Georgeval Alves
Ex-pastor Georgeval Alves Gonçalves é acusado de ter estuprado e matado o filho Joaquim Alves e o enteado Kauã Butkovsky, em Linhares, em 2018 Crédito: Fernando Madeira/ Arte: Geraldo Neto
O ex-pastor Georgeval Alves Gonçalves pode ir a julgamento em março de 2023, confirmou nesta semana o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) à reportagem da TV Gazeta Norte. Ele é acusado de ter estuprado e matado o filho Joaquim Alves e o enteado Kauã Butkovsky na casa em que a família morava em Linhares, em 2018.
Ao ser questionado sobre a data do júri, o TJES informou à TV Gazeta Norte que “a perspectiva é que o julgamento seja designado para o mês de março, se o processo estiver pronto para julgamento.”
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo informou que o processo retornou ao tribunal após julgamento do recurso da defesa e o advogado dele renunciou. O réu, então, foi intimado para constituir outro advogado no prazo de dez dias. Como não constituiu, o juiz nomeou um advogado dativo, que não aceitou fazer a defesa.
Ainda conforme o TJES, foi nomeado um segundo dativo, que também não aceitou defender o ex-pastor no processo. Por fim, foi nomeado um terceiro advogado, que aceitou fazer a defesa de Georgeval e está com ocaso. Desde o dia 4 de novembro o caso está com Deo Moraes Dias.
Consta no portal e-Diário, do TJES, que o último despacho proferido pela Justiça a respeito do caso é sobre essa mudança na defesa do ex-pastor. “Diante da inércia da advogada dativa anteriormente nomeada por este juízo, nomeio como defensor dativo, o dr. Deo Moraes Dias, para patrocínio da defesa do réu Georgeval Alves”, assinalou o juiz Tiago Favaro Camata, responsável pelo caso.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta o advogado Déo Moraes explicou que o júri pode ocorrer nos primeiros dias de março. "A priori está marcado para essa data. Se a defesa não estiver preparada pode mudar, mas vai ser na primeira semana de março", declarou. 

A morte de Kauã e Joaquim

Relembre o caso

Os irmãos Joaquim Alves, na época com três anos, e Kauã Salles Butkovsky, de seis anos, foram assassinados no dia 21 de abril de 2018 na residência onde moravam, no Centro de Linhares. Segundo a Polícia Civil, eles sofreram abuso sexual e estavam vivos, desacordados em uma cama, antes de morrerem após um incêndio criminoso atingir a casa.
Na casa, com os meninos, estava Georgeval Alves Gonçalves, acusado do crime. O ex-pastor era pai de Joaquim Alves e padrasto de Kauã Salles Butkovsky, filho do primeiro casamento de Juliana Pereira Sales Alves com o empresário Rainy Butkovsky. Juliana teve outro filho com o ex-pastor, além de Joaquim.
Georgeval foi detido durante as investigações. Em maio de 2019, por decisão do juiz André Bijos Dadalto, da Primeira Vara Criminal de Linhares, ele foi pronunciado (decisão que o encaminhou para o Tribunal do Júri) por homicídio duplamente qualificado, estupro de vulneráveis e tortura.
Após essa decisão, recursos foram apresentados pelos advogados de defesa e analisados pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Caso Kauã e Joaquim: Justiça nega liberdade ao ex-pastor Georgeval

Kauã e Joaquim: Justiça mantém decisão de levar ex-pastor a júri popular

Três anos depois, como está o processo sobre a morte dos irmãos Kauã e Joaquim?

Três anos sem Kauã e Joaquim: "Meu coração de avó espera por Justiça”

Auxílio emergencial é pago ao ex-pastor George, acusado de matar os irmãos Kauã e Joaquim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

kaua e joaquim Linhares TJES ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados