A Polícia Federal fez a perícia no navio onde o trabalhador chinês morreu em acidente de trabalho Crédito: Polícia Federal

Um homem de nacionalidade chinesa morreu em um navio em alto-mar, nas proximidades da Bahia , na última terça-feira (17), e teve o corpo trazido para ser periciado no Espírito Santo . De acordo com a Polícia Civil, a causa da morte foi um acidente de trabalho no interior da embarcação. O caso é investigado pela Polícia Federal

A Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) informou que o navio "Zhen Zhu Hai", possui registro em Hong Kong, na China. O mesmo seria mercante, que transporta cargas diversas. Destacou ainda que o corpo do trabalhador acidentado foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

O órgão explicou também que, apesar de existir uma distância considerável entre a Bahia e o Espírito Santo, houve o entendimento de que o Estado era o local com melhores condições para realizar a remoção e perícia por parte da PF.

Your browser does not support the audio element. Chinês morre em navio e corpo é trazido para Vitória; PF investiga

O navio, de nome Zhem Zhu Hai, possui registro em Hong Kong, na China, e atracou em Vitória Crédito: Polícia Federal

"As causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas no Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) conduzido pela CPES. Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação e dará vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei no 2.180/54", apontou a Capitania.

Questionada, a Polícia Civil afirmou que foi acionada para recolher um corpo de um homem, vítima de acidente de trabalho em um navio, na última quarta-feira (18).

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.