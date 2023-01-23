Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em alto-mar

Chinês morre em navio e corpo é trazido para Vitória; PF investiga

Homem morreu na última terça-feira (17) e corpo chegou em Vitória no dia seguinte. A causa da morte foi um acidente de trabalho, segundo apontou a Polícia Civil
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

23 jan 2023 às 18:28

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 18:28

Polícia Federal faz perícia em navio onde chinês morreu em acidente de trabalho
A Polícia Federal fez a perícia no navio onde o trabalhador chinês morreu em acidente de trabalho Crédito: Polícia Federal
Um homem de nacionalidade chinesa morreu em um navio em alto-mar, nas proximidades da Bahia, na última terça-feira (17), e teve o corpo trazido para ser periciado no Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, a causa da morte foi um acidente de trabalho no interior da embarcação. O caso é investigado pela Polícia Federal.
A Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) informou que o navio "Zhen Zhu Hai", possui registro em Hong Kong, na China. O mesmo seria mercante, que transporta cargas diversas. Destacou ainda que o corpo do trabalhador acidentado foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
O órgão explicou também que, apesar de existir uma distância considerável entre a Bahia e o Espírito Santo, houve o entendimento de que o Estado era o local com melhores condições para realizar a remoção e perícia por parte da PF.  
Chinês morre em navio e corpo é trazido para Vitória; PF investiga
Polícia Federal faz perícia em navio onde chinês morreu em acidente de trabalho
O navio, de nome Zhem Zhu Hai, possui registro em Hong Kong, na China, e atracou em Vitória Crédito: Polícia Federal
"As causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas no Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) conduzido pela CPES. Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação e dará vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei no 2.180/54", apontou a Capitania.
Questionada, a Polícia Civil afirmou que foi acionada para recolher um corpo de um homem, vítima de acidente de trabalho em um navio, na última quarta-feira (18). 
O corpo foi recolhido e encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A reportagem tenta localizar a empresa responsável pela administração do navio. O espaço está aberto para manifestação da parte.

Veja Também

Mulher que sumiu em cachoeira no ES após salvar amiga é achada morta

Veículo com mais de 40 multas é guinchado na Praia do Canto em Vitória

Pontos de ônibus: Vitória vai substituir mais de 300 abrigos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Polícia Federal China Capitania dos Portos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados