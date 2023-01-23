Mulher que sumiu em cachoeira no ES após salvar amiga é achada morta

O corpo da mulher que havia desaparecido em uma cachoeira no interior de São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Santo, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (23), por volta de 16 horas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de São Gabriel da Palha, equipes de busca localizaram Nilceia Shletz Pinto às margens do Rio São José, presa a galhos de árvores.

Nilceia estava com a família e amigos na cachoeira na tarde de domingo (22) quando foi arrastada por uma correnteza formada por uma forte chuva que aumentou o volume de água. As buscas começaram naquela tarde e foram reforçadas por mergulhadores de Vitória para fazer a procura subaquática nesta segunda.

Mulher desapareceu após salvar amiga em cachoeira Crédito: Acervo pessoal

O afogamento

Segundo familiares da vítima, parte do grupo conseguiu ir para as margens da cachoeira no momento em que o volume das águas aumentou. No entanto, uma amiga de Nilceia começou a ser levada pela correnteza. Ela, então, tentou ajudar a colega, mas acabou sendo arrastada também.

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