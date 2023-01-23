Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
São Gabriel da Palha

Mulher que sumiu em cachoeira no ES após salvar amiga é achada morta

O corpo de Nilceia Shletz Pinto foi localizado às margens do Rio São José. Buscas duraram cerca de 24 horas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 jan 2023 às 17:33

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 17:33

O corpo da mulher que havia desaparecido em uma cachoeira no interior de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (23), por volta de 16 horas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de São Gabriel da Palha, equipes de busca localizaram Nilceia Shletz Pinto às margens do Rio São José, presa a galhos de árvores.
Nilceia estava com a família e amigos na cachoeira na tarde de domingo (22) quando foi arrastada por uma correnteza formada por uma forte chuva que aumentou o volume de água. As buscas começaram naquela tarde e foram reforçadas por mergulhadores de Vitória para fazer a procura subaquática nesta segunda.
Mulher desaparece após ser arrastada em cachoeira em São Gabriel da Palha
Mulher desapareceu após salvar amiga em cachoeira Crédito: Acervo pessoal

O afogamento

Segundo familiares da vítima, parte do grupo conseguiu ir para as margens da cachoeira no momento em que o volume das águas aumentou. No entanto, uma amiga de Nilceia começou a ser levada pela correnteza. Ela, então, tentou ajudar a colega, mas acabou sendo arrastada também.
Mulher que sumiu em cachoeira no ES após salvar amiga é achada morta
Segundo os bombeiros, as duas foram levadas pela correnteza por mais de 200 metros, até o primeiro poço, que fica próximo ao Rio São José. O grupo não conseguiu retirar Nilceia da água, que não foi mais vista depois.

Veja Também

Homem é morto a facadas após briga de bar em São Gabriel da Palha

6 atropelados por carro: vítima acorda do coma em São Gabriel da Palha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

afogamento Bombeiros São Gabriel da Palha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados