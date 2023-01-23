Uma mulher desapareceu na tarde desse domingo (22), após ser arrastada por uma cachoeira em uma fazenda no interior de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Nilceia Shletz Pinto estava com a família e amigos, quando todos foram surpreendidos por uma forte chuva que aumentou o volume de água. A mulher acabou sendo levada pela correnteza. O Corpo de Bombeiros informou que faz buscas no local para tentar encontrá-la.
De acordo com informações de familiares da vítima, parte do grupo conseguiu ir para as margens da cachoeira no momento em que a chuva caiu. No entanto, uma amiga de Nilceia começou a ser levada pela água. Ela, então, tentou ajudar a colega, mas acabou sendo arrastada também.
Mulher desaparece após entrar em cachoeira em São Gabriel da Palha
Segundo os bombeiros, as duas foram levadas pela correnteza por mais de 200 metros, até o primeiro poço, que fica próximo ao Rio São José. A amiga de Nilceia foi socorrida por familiares e transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital de Barra de São Francisco.
Entretanto, Nilceia Shletz Pinto continua desaparecida. O Corpo de Bombeiros informou que foram feitas buscas durante a tarde e a noite do domingo (22), e que os trabalhos continuam na manhã desta segunda-feira (23), com a ajuda de mergulhadores de Vitória.