Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ao tentar ajudar amiga

Mulher desaparece após entrar em cachoeira em São Gabriel da Palha

Nilceia Shletz Pinto foi levada pela correnteza nesse domingo (22), depois de chuva aumentar o volume de água da cachoeira; ela estava com família e amigos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 jan 2023 às 09:04

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 09:04

Mulher desaparece após ser arrastada em cachoeira em São Gabriel da Palha
Mulher desaparece após ser arrastada em cachoeira em São Gabriel da Palha Crédito: Acervo familiar
Uma mulher desapareceu na tarde desse domingo (22), após ser arrastada por uma cachoeira em uma fazenda no interior de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Nilceia Shletz Pinto estava com a família e amigos, quando todos foram surpreendidos por uma forte chuva que aumentou o volume de água. A mulher acabou sendo levada pela correnteza. O Corpo de Bombeiros informou que faz buscas no local para tentar encontrá-la.
De acordo com informações de familiares da vítima, parte do grupo conseguiu ir para as margens da cachoeira no momento em que a chuva caiu. No entanto, uma amiga de Nilceia começou a ser levada pela água. Ela, então, tentou ajudar a colega, mas acabou sendo arrastada também.
Mulher desaparece após entrar em cachoeira em São Gabriel da Palha
Segundo os bombeiros, as duas foram levadas pela correnteza por mais de 200 metros, até o primeiro poço, que fica próximo ao Rio São José. A amiga de Nilceia foi socorrida por familiares e transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital de Barra de São Francisco.
Entretanto, Nilceia Shletz Pinto continua desaparecida. O Corpo de Bombeiros informou que foram feitas buscas durante a tarde e a noite do domingo (22), e que os trabalhos continuam na manhã desta segunda-feira (23), com a ajuda de mergulhadores de Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros cachoeira desaparecidos espírito santo São Gabriel da Palha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados