Homem é morto a facadas após briga de bar em São Gabriel da Palha

Um homem morreu esfaqueado após se envolver em uma briga em um bar no bairro Asa Branca, em São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Santo, na noite do último sábado (21). De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima Carlos Francisco de Oliveira, de 42 anos, teria entrado em uma discussão com o suspeito, Samuel de Jesus da Silva Sena, que saiu do local depois da confusão e voltou com uma faca.

Quando a PM chegou ao local, Carlos Francisco estava ainda com vida, mas apresentava cortes no abdômen, tórax, orelha e nas costas. Uma testemunha contou aos policiais sobre o desentendimento que aconteceu no estabelecimento.

Ela disse que tentou intervir, mas o suspeito acabou acertando um soco na boca da filha dela. Logo em seguida, Carlos Francisco imobilizou Samuel para impedir que mais alguém ficasse ferido. O suspeito se acalmou e foi embora, mas depois retornou ao bar. Ele desferiu as facadas na vítima e fugiu.

Suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Nova Venécia Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Carlos Francisco foi levado para o hospital, mas não resistiu. Após levantarem informações sobre Samuel, os policiais encontraram o suspeito no bairro Gustavo Boone, perto de outro bar, e o levaram para a Delegacia de Nova Venécia.