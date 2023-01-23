Joenilton Xavier de Assis, de 33 anos é uma das seis vítimas do atropelamento em São Gabriel da Palha no último dia 12. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Your browser does not support the audio element. 6 atropelados por carro - vítima acorda do coma em São Gabriel da Palha

Segundo Dulcilene, o marido está consciente e já conseguiu abrir os olhos e mexer as pernas. “Ele abriu os olhos. Está respondendo, balançando a cabeça. Já reconhece todos nós. Está mexendo bastante as pernas e braços”, conta.

Joenilton Xavier de Assis, de 33 anos – uma das seis vítimas do atropelamento em São Gabriel da Palha – e a esposa Dulcilene Ferreira, de 34 anos. Crédito: Acervo pessoal

"Ele está muito abalado, muito nervoso ainda. Estamos orando para Deus trabalhar o psicológico dele. [...] Dá um alívio no coração, mas continuamos orando por ele até que ele saia do hospital. Meu marido é um milagre de Deus" Dulcilene Ferreira - Esposa de Joenilton

Segundo a esposa, o homem também está tratando uma infecção do pulmão, mas já respira sem ajuda de aparelhos. Devido a traqueostomia que passou, ele ainda não está falando.

O acidente

Imagens impressionantes registradas por câmeras de videomonitoramento flagraram o acidente. No momento, Joenilton estava caminhando em uma rua do bairro Nossa Senhora Aparecida, junto com dois primos, de 19 e 17 anos.

Os três seguiam para a rodoviária, quando foram atingidos e arrastados por uma caminhonete. O jovem e o adolescente tiveram escoriações por todo o corpo, e já receberam alta do hospital.

Segundos após os três serem atropelados, outras três vítimas – entre elas dois motociclistas e um menino – que conversam em frente a uma pizzaria são atingidos pelo mesmo carro. Os três tiveram ferimentos leves. Uma mulher que estava perto consegue se afastar, e por pouco não é atingida.

Motorista diz que passou mal

"Ele informou que teve um mal súbito no momento do acidente, e alega que sentiu risco pessoal e por isso evadiu do local", afirma o delegado Ricardo de Oliveira, titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha.

Sobre a demora em se apresentar à polícia, o motorista informou durante o interrogatório que, devido ao mal súbito, precisou cuidar da saúde.

De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado como lesão corporal culposa – quando não há intenção. Por isso, a corporação explicou que não cabe o pedido de prisão preventiva, e o motorista foi liberado após o depoimento.