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"Milagre de Deus", diz esposa

6 atropelados por carro: vítima acorda do coma em São Gabriel da Palha

Joenilton Xavier de Assis, de 33 anos, é uma das seis vítimas do atropelamento no último dia 12. Ele continua internado na UTI do Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 jan 2023 às 12:19

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 12:19

Joenilton tem 33 anos e está no Hospital Sílvio Avidos
Joenilton Xavier de Assis, de 33 anos é uma das seis vítimas do atropelamento em São Gabriel da Palha no último dia 12. Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Joenilton Xavier de Assis, de 33 anos, – uma das seis vítimas do atropelamento em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo – saiu do coma no último sábado (21), segundo a esposa dele, Dulcilene Ferreira, de 34 anos. O homem continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.
Joenilton permaneceu em como durante nove dias após o acidente, que ocorreu na madrugada do último dia 12. Das seis vítimas atropeladas, o homem é o único que continua no hospital.
6 atropelados por carro - vítima acorda do coma em São Gabriel da Palha
Segundo Dulcilene, o marido está consciente e já conseguiu abrir os olhos e mexer as pernas. “Ele abriu os olhos. Está respondendo, balançando a cabeça. Já reconhece todos nós. Está mexendo bastante as pernas e braços”, conta.
Joenilton Xavier de Assis, de 33 anos – uma das seis vítimas do atropelamento em São Gabriel da Palha – e a esposa Dulcilene Ferreira, de 34 anos.
Joenilton Xavier de Assis, de 33 anos – uma das seis vítimas do atropelamento em São Gabriel da Palha – e a esposa Dulcilene Ferreira, de 34 anos. Crédito: Acervo pessoal
"Ele está muito abalado, muito nervoso ainda. Estamos orando para Deus trabalhar o psicológico dele. [...] Dá um alívio no coração, mas continuamos orando por ele até que ele saia do hospital. Meu marido é um milagre de Deus"
Dulcilene Ferreira - Esposa de Joenilton
Segundo a esposa, o homem também está tratando uma infecção do pulmão, mas já respira sem ajuda de aparelhos. Devido a traqueostomia que passou, ele ainda não está falando.

O acidente

Imagens impressionantes registradas por câmeras de videomonitoramento flagraram o acidente. No momento, Joenilton estava caminhando em uma rua do bairro Nossa Senhora Aparecida, junto com dois primos, de 19 e 17 anos.
Os três seguiam para a rodoviária, quando foram atingidos e arrastados por uma caminhonete. O jovem e o adolescente tiveram escoriações por todo o corpo, e já receberam alta do hospital.
Segundos após os três serem atropelados, outras três vítimas – entre elas dois motociclistas e um menino – que conversam em frente a uma pizzaria são atingidos pelo mesmo carro. Os três tiveram ferimentos leves. Uma mulher que estava perto consegue se afastar, e por pouco não é atingida.

Motorista diz que passou mal

O motorista da caminhonete que atropelou as seis vítimas, só se apresentou na delegacia do município na última terça-feira (17), e afirmou que passou mal ao volante. Após o atropelamento, o condutor fugiu sem prestar socorro às vítimas e abandonou o veículo em outro lugar. O nome e idade do homem não foram divulgados.
"Ele informou que teve um mal súbito no momento do acidente, e alega que sentiu risco pessoal e por isso evadiu do local", afirma o delegado Ricardo de Oliveira, titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha.
Sobre a demora em se apresentar à polícia, o motorista informou durante o interrogatório que, devido ao mal súbito, precisou cuidar da saúde.
De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado como lesão corporal culposa – quando não há intenção. Por isso, a corporação explicou que não cabe o pedido de prisão preventiva, e o motorista foi liberado após o depoimento.
Segundo o delegado, o inquérito do caso deve ser construído em 30 dias.

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