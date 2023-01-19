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Vitima em coma

Motorista que atropelou seis em São Gabriel diz que passou mal ao volante

O acidente ocorreu no dia 12 de janeiro, e o motorista fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Um dos feridos continua em coma, internado na UTI do hospital em Colatina
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 jan 2023 às 16:04

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 16:04

No depoimento prestado à polícia, o motorista da caminhonete que atropelou seis pessoas (veja o vídeo acima) em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, afirmou que passou mal ao volante. O acidente ocorreu no dia 12 de janeiro, e o condutor só se apresentou na delegacia do município na última terça-feira (17). Após ser ouvido, ele foi liberado. O nome e idade dele não foram divulgados.
Após o atropelamento, o motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas e abandonou a caminhonete em outro lugar. Das vítimas, cinco tiveram ferimentos leves e escoriações. Um dos feridos – Joenilton Xavier de Assis, de 33 anos – continua em coma, internado na UTI do Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.
"Ele informou que teve um mal súbito no momento do acidente, e alega que sentiu risco pessoal e por isso evadiu do local", afirma o delegado Ricardo de Oliveira, titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, para a repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste.
Sobre a demora em se apresentar à polícia, o motorista informou durante o interrogatória que, devido ao mal súbito, precisou cuidar da saúde. “No momento dos fatos ele afirmou que teve um problema de saúde, e tomou providências relacionadas à sua saúde, e a partir daí se apresentou na delegacia”, disse o delegado.
De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado como lesão corporal culposa – quando não há intenção. Por isso, a corporação explicou que não cabe o pedido de prisão preventiva, e o motorista foi liberado após o depoimento.

O acidente

Imagens impressionantes registradas por câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que a caminhonete acerta as seis vítimas, na madrugada de quinta-feira (12). Primeiro, três pessoas aparecem caminhando em uma rua do bairro Nossa Senhora Aparecida, quando são atingidas.
Logo depois, outras três vítimas – entre elas dois motociclistas e um menino – que conversam em frente a uma pizzaria são atropeladas pelo mesmo carro. Um deles é arrastado. Os três tiveram ferimentos leves. Uma mulher que estava perto consegue se afastar, e por pouco não é atingida.

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