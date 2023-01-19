Motorista que atropelou seis em São Gabriel diz que passou mal ao volante

No depoimento prestado à polícia, o motorista da caminhonete que atropelou seis pessoas (veja o vídeo acima) em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, afirmou que passou mal ao volante. O acidente ocorreu no dia 12 de janeiro, e o condutor só se apresentou na delegacia do município na última terça-feira (17). Após ser ouvido, ele foi liberado. O nome e idade dele não foram divulgados.
Após o atropelamento, o motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas e abandonou a caminhonete em outro lugar. Das vítimas, cinco tiveram ferimentos leves e escoriações. Um dos feridos – Joenilton Xavier de Assis, de 33 anos – continua em coma, internado na UTI do Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.
"Ele informou que teve um mal súbito no momento do acidente, e alega que sentiu risco pessoal e por isso evadiu do local", afirma o delegado Ricardo de Oliveira, titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, para a repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste.
Sobre a demora em se apresentar à polícia, o motorista informou durante o interrogatória que, devido ao mal súbito, precisou cuidar da saúde. “No momento dos fatos ele afirmou que teve um problema de saúde, e tomou providências relacionadas à sua saúde, e a partir daí se apresentou na delegacia”, disse o delegado.
De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado como lesão corporal culposa – quando não há intenção. Por isso, a corporação explicou que não cabe o pedido de prisão preventiva, e o motorista foi liberado após o depoimento.
O acidente
Imagens impressionantes registradas por câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que a caminhonete acerta as seis vítimas, na madrugada de quinta-feira (12). Primeiro, três pessoas aparecem caminhando em uma rua do bairro Nossa Senhora Aparecida, quando são atingidas.
Logo depois, outras três vítimas – entre elas dois motociclistas e um menino – que conversam em frente a uma pizzaria são atropeladas pelo mesmo carro. Um deles é arrastado. Os três tiveram ferimentos leves. Uma mulher que estava perto consegue se afastar, e por pouco não é atingida.