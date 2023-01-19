Motorista que atropelou seis em São Gabriel diz que passou mal ao volante

Após o atropelamento, o motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas e abandonou a caminhonete em outro lugar. Das vítimas, cinco tiveram ferimentos leves e escoriações. Um dos feridos – Joenilton Xavier de Assis, de 33 anos – continua em coma , internado na UTI do Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.

"Ele informou que teve um mal súbito no momento do acidente, e alega que sentiu risco pessoal e por isso evadiu do local", afirma o delegado Ricardo de Oliveira, titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, para a repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste.

Sobre a demora em se apresentar à polícia, o motorista informou durante o interrogatória que, devido ao mal súbito, precisou cuidar da saúde. “No momento dos fatos ele afirmou que teve um problema de saúde, e tomou providências relacionadas à sua saúde, e a partir daí se apresentou na delegacia”, disse o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado como lesão corporal culposa – quando não há intenção. Por isso, a corporação explicou que não cabe o pedido de prisão preventiva, e o motorista foi liberado após o depoimento.

O acidente

Imagens impressionantes registradas por câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que a caminhonete acerta as seis vítimas, na madrugada de quinta-feira (12). Primeiro, três pessoas aparecem caminhando em uma rua do bairro Nossa Senhora Aparecida, quando são atingidas.