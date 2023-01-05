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Violência

Jovem é assassinado com sete tiros em São Gabriel da Palha

Carlos Brito Lopes foi atingido por quatro perfurações no tórax, duas na cabeça e uma nas costas da vítima; crime é investigado pela delegacia do município
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 jan 2023 às 15:34

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 15:34

Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem de 18 anos foi assassinado com sete tiros na noite desta quarta-feira (4), no bairro Aimorés, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que quando a equipe chegou ao local, encontrou Carlos Brito Lopes caído no chão, já sem vida. Nenhum suspeito de cometer o crime foi preso.
De acordo com a PM, Carlos foi atingido por quatro perfurações no tórax, duas na cabeça e uma nas costas da vítima. No local, os militares não encontraram nenhuma testemunha que tenha presenciado o fato. 
A perícia foi acionada e o corpo de Carlos foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha estão em andamento e até o momento nenhum suspeito foi detido.
A corporação também reforçou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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