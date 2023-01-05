Jovem é assassinado com sete tiros em São Gabriel da Palha

Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência Crédito: Carlos Alberto Silva

Um jovem de 18 anos foi assassinado com sete tiros na noite desta quarta-feira (4), no bairro Aimorés, em São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que quando a equipe chegou ao local, encontrou Carlos Brito Lopes caído no chão, já sem vida. Nenhum suspeito de cometer o crime foi preso.

De acordo com a PM, Carlos foi atingido por quatro perfurações no tórax, duas na cabeça e uma nas costas da vítima. No local, os militares não encontraram nenhuma testemunha que tenha presenciado o fato.

A perícia foi acionada e o corpo de Carlos foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha estão em andamento e até o momento nenhum suspeito foi detido.