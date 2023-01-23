Pessoas esperam ônibus em ponto sem abrigo, Avenida Beira Mar, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Pelo menos 300 abrigos de pontos de ônibus da Capital serão substituídos pela Prefeitura de Vitória nos próximos meses. A ação do tempo e a maresia corroeram as estruturas, que já começaram a ser retiradas dos locais em que a situação é considerada mais crítica.

Cerca de 50 abrigos já foram removidos, em áreas como as Avenidas Beira-Mar, Maruípe e Fernando Ferrari. A situação tem incomodado os passageiros, que se queixam de ter que esperar pelos ônibus sob sol e chuva.

“Agora mesmo, estou aqui há muito tempo esperando o ônibus no sol e sem lugar para sentar. Eu já estou de idade, com dor nas pernas. Ficar com a cabeça no sol é muito complicado. É muito sacrifício” declarou a dona de casa Zélia Furlani, de 76 anos, enquanto esperava pelo transporte coletivo em um ponto próximo ao Porto de Vitória.

Your browser does not support the audio element. Pontos de ônibus: Vitória vai substituir mais de 300 abrigos

Zélia Furlani se queixou da retirada dos abrigos de ônibus da Avenida Beira Mar, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

“Agora mesmo, estou aqui há muito tempo esperando o ônibus no sol e sem lugar para sentar. Eu já estou de idade, com dor nas pernas. Ficar com a cabeça no sol é muito complicado. É muito sacrifício” declarou a dona de casa Zélia Furlani, de 76 anos, enquanto esperava pelo transporte coletivo em um ponto próximo ao Porto de Vitória.

A artesã Cátia Cristina do Vale, 51 anos, fez coro: “A população está sofrendo com isso. Inverno e verão, não tem para onde correr. Ou você fica lá embaixo e corre para pegar o ônibus, ou fica aqui enfrentando chuva e sol. Tá complicado, eu acho um absurdo.”

O secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, explica que uma licitação já foi realizada e que, em breve, os novos abrigos começarão a ser instalados.

300 abrigos de pontos de ônibus serão substituídos em Vitória

“Tem abrigos que foram instalados há mais de 20 anos e os abrigos que ficam ali na Avenida Beira-Mar, por exemplo, sofrem muito com a ação da maresia. Verificamos que já estavam em situações críticas e começamos a retirar. Fizemos a licitação, assinamos o contrato em 12 de janeiro para instalação de 300 novos abrigos na Capital.”

As bases das estruturas já começaram a ser produzidas e a previsão é de que a partir de quarta-feira (25), a instalação de quatro a cinco novos abrigos seja iniciada. A estimativa é de que sejam instalados entre 50 e 60 abrigos por mês até chegar aos 300 pretendidos.

O prazo para conclusão dos serviços é estimado em cerca de cinco meses, a depender das condições climáticas.