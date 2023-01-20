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Mudança no verão

Sistema Transcol terá 10 linhas de ônibus reforçadas até o carnaval

Reforço começa no domingo (22) e vai até o final da folia, em fevereiro; veículos extras vão atender linhas que passam pelas praias da Grande Vitória
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

20 jan 2023 às 12:59

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 12:59

A partir deste domingo (22), as linhas de ônibus que atendem aos balneários da Grande Vitória serão reforçadas nos finais de semana e feriados. A informação foi divulgada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES). A programação de verão deverá se estender até o fim do carnaval, em fevereiro.
Além do reforço de viagens, haverá 15 veículos de reserva para qualquer eventualidade de concentração de demanda. Esses coletivos reservas vão atender aos terminais de Vila Velha, Itaparica e São Torquato, em Vila Velha; Jacaraípe, na Serra; e Campo Grande, em Cariacica.
Sistema Transcol terá ônibus com novas cores
Sistema Transcol terá reforço nos fins de semana Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)
A Ceturb-ES também destacou que, durante o verão, já intensifica o monitoramento de todas as linhas do Sistema Transcol para, caso haja aumento da demanda, elas sejam reforçadas com mais ônibus à disposição da população.
Linhas que terão reforço a partir de domingo (22):
  • Linha 513: Terminal de Carapina / Terminal de Campo Grande, via Terminal Jardim América / Terminal de São Torquato, via Beira Mar
  • Linha 552: Terminal de Campo Grande / Terminal de Itaparica, via Leste-Oeste
  • Linha 585: Jardim Botânico / Terminal de Itaparica, via Leste-Oeste
  • Linha 611: Terminal de Itaparica / Praia da Costa, via Itapoã / Crefes – Circular
  • Linha 651: Terminal de Vila Velha / Praia da Costa
  • Linha 672: Trevo de Setiba / Terminal de Itaparica
  • Linha 854: Praia Grande / Terminal de Jacaraípe, via Nova Almeida
  • Linha 868: Centro Industrial / Terminal de Jacaraípe
  • Linha 875: Terminal de Jacaraípe / Terminal de Laranjeiras, via Avenida Talma Rodrigues Ribeiro
  • Linha 880: Planalto Serrano / Terminal de Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra Sede

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