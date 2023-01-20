Criminosos atiram em jovens na frente de regimento da PM na Serra

Criminosos que estavam dentro de um veículo atiraram em dois jovens, de 18 e 21 anos, na noite dessa quinta-feira (19), no bairro Boa Vista I, na Serra . O que também chama atenção é que, no momento do ataque, as vítimas estavam em frente ao Regimento de Polícia Montada, que faz parte da Polícia Militar

De acordo com o registro da corporação, o carro dos criminosos era um Toyota Etios prata. Diante dos disparos, os jovens chegaram a correr para dentro do regimento. Nesse momento, militares que estavam no local foram até a entrada e avistaram dois indivíduos ao lado do veículo, com armas em punho.

Crime aconteceu em frente ao Regimento de Polícia Montada nesta quinta-feira (19) Crédito: Reprodução Google Maps

Na tentativa de abordar os suspeitos, os policiais deram ordem de parada, que não foi obedecida pelos criminosos – que continuaram atirando. Os militares revidaram os tiros. Ainda assim, todos os bandidos conseguiram fugir.

Os homens que estavam dentro do carro fugiram em alta velocidade, em direção a Jardim Carapina. Os outros dois que estavam ao lado do veículo correram para uma escadaria que dá acesso a uma mata do mesmo bairro. A Polícia Militar fez rondas na região, mas não encontrou ninguém.

As vítimas foram socorridas por familiares até um hospital particular. O jovem de 21 anos foi atingido por dois disparos: um na cabeça e outro na coxa. Já o jovem de 18 anos foi alvejado por três disparos: um no braço esquerdo, um no peito e outro no pescoço.

Após os primeiros atendimentos, eles foram encaminhados para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, que também fica na Serra. O atual estado de saúde deles não foi divulgado.