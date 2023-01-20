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Boa Vista I

Criminosos atiram em jovens na frente de regimento da PM na Serra

Policiais chegaram a trocar tiros com os suspeitos, que conseguiram fugir; vítimas de 18 e 21 anos ficaram feridas e foram socorridas para hospital
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

20 jan 2023 às 10:06

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 10:06

Criminosos que estavam dentro de um veículo atiraram em dois jovens, de 18 e 21 anos, na noite dessa quinta-feira (19), no bairro Boa Vista I, na Serra. O que também chama atenção é que, no momento do ataque, as vítimas estavam em frente ao Regimento de Polícia Montada, que faz parte da Polícia Militar.
De acordo com o registro da corporação, o carro dos criminosos era um Toyota Etios prata. Diante dos disparos, os jovens chegaram a correr para dentro do regimento. Nesse momento, militares que estavam no local foram até a entrada e avistaram dois indivíduos ao lado do veículo, com armas em punho.
Crime aconteceu em frente ao Regimento de Polícia Montada
Crime aconteceu em frente ao Regimento de Polícia Montada nesta quinta-feira (19) Crédito: Reprodução Google Maps
Na tentativa de abordar os suspeitos, os policiais deram ordem de parada, que não foi obedecida pelos criminosos – que continuaram atirando. Os militares revidaram os tiros. Ainda assim, todos os bandidos conseguiram fugir.
Os homens que estavam dentro do carro fugiram em alta velocidade, em direção a Jardim Carapina. Os outros dois que estavam ao lado do veículo correram para uma escadaria que dá acesso a uma mata do mesmo bairro. A Polícia Militar fez rondas na região, mas não encontrou ninguém.
As vítimas foram socorridas por familiares até um hospital particular. O jovem de 21 anos foi atingido por dois disparos: um na cabeça e outro na coxa. Já o jovem de 18 anos foi alvejado por três disparos: um no braço esquerdo, um no peito e outro no pescoço.
Após os primeiros atendimentos, eles foram encaminhados para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, que também fica na Serra. O atual estado de saúde deles não foi divulgado.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. 

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