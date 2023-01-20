Homem é preso após ameaçar ex-mulher em Linhares: 'Vou te matar'

Dejailton não aceitava o fim do relacionamento e ameaçava a ex-companheira, caso ela se relacionasse com outra pessoa

Há quase um ano, em março de 2022, a mulher requereu a medida protetiva de urgência. Ela disse que bloqueava o número de celular de Dejailton, mas ele conseguia outros chips e entrava em contato por telefones desconhecidos. Segundo a vítima, no início deste ano, ele enviou mais uma mensagem, dizendo: