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Norte do ES

Homem é preso após ameaçar ex-mulher em Linhares: 'Vou te matar'

Dejailton Miranda da Silva não aceitava o fim do relacionamento e chegava a ligar 60 vezes por dia, segundo a vítima; prisão aconteceu nessa quinta-feira (19)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 jan 2023 às 08:34

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 08:34

Dejailton não aceitava o fim do relacionamento e ameaçava a ex-mulher caso ela se relacionasse com outra pessoa
Dejailton não aceitava o fim do relacionamento e ameaçava a ex-companheira, caso ela se relacionasse com outra pessoa Crédito: Divulgação | PCES
Um homem de 42 anos foi preso na manhã dessa quinta-feira (19), no bairro Shell, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por descumprir uma medida protetiva e ameaçar a ex-companheira de morte. O suspeito foi identificado como Dejailton Miranda da Silva. Segundo a vítima, de 31 anos, ele insistia e ligava até 60 vezes por dia para ela, pois não aceitava o fim do relacionamento.
Há quase um ano, em março de 2022, a mulher requereu a medida protetiva de urgência. Ela disse que bloqueava o número de celular de Dejailton, mas ele conseguia outros chips e entrava em contato por telefones desconhecidos. Segundo a vítima, no início deste ano, ele enviou mais uma mensagem, dizendo:
"Vou acabar com a sua raça, vou te matar... vou acabar com você. Vou atrás de você até no inferno"
Dejailton Miranda da Silva - Em mensagem enviada, segundo a vítima
Logo depois de mandar tais frases, o homem ligou para a empresa onde a ex-companheira trabalha para fazer mais uma ameaça. “Vou fazer o possível e o impossível para encontrá-la, e acabar com ela." Ele também ameaçava a vítima, caso ela se relacionasse com outra pessoa.
De acordo com a Polícia Civil, Dejailton Miranda da Silva descumpriu a medida protetiva duas vezes: em setembro do ano passado e no último dia 9. Ele vai responder pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva e foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

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