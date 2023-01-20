Homem é preso após ameaçar ex-mulher em Linhares: 'Vou te matar'

Um homem de 42 anos foi preso na manhã dessa quinta-feira (19), no bairro Shell, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por descumprir uma medida protetiva e ameaçar a ex-companheira de morte. O suspeito foi identificado como Dejailton Miranda da Silva. Segundo a vítima, de 31 anos, ele insistia e ligava até 60 vezes por dia para ela, pois não aceitava o fim do relacionamento.
Há quase um ano, em março de 2022, a mulher requereu a medida protetiva de urgência. Ela disse que bloqueava o número de celular de Dejailton, mas ele conseguia outros chips e entrava em contato por telefones desconhecidos. Segundo a vítima, no início deste ano, ele enviou mais uma mensagem, dizendo:
"Vou acabar com a sua raça, vou te matar... vou acabar com você. Vou atrás de você até no inferno"
Logo depois de mandar tais frases, o homem ligou para a empresa onde a ex-companheira trabalha para fazer mais uma ameaça. “Vou fazer o possível e o impossível para encontrá-la, e acabar com ela." Ele também ameaçava a vítima, caso ela se relacionasse com outra pessoa.
De acordo com a Polícia Civil, Dejailton Miranda da Silva descumpriu a medida protetiva duas vezes: em setembro do ano passado e no último dia 9. Ele vai responder pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva e foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).