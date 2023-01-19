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Dos EUA para o mundo

Ave marinha viaja mais de 7 mil quilômetros e vai parar em Linhares

Animal viajou de Massachusetts, nos Estados Unidos, até a Praia de Regência, em Linhares; ave tinha uma anilha na pata e foi possível constatar que o objeto pertencia a uma instituição científica americana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2023 às 17:04

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 17:04

Ave marinha dos Estados Unidos é encontrada em Linhares
Ave marinha dos Estados Unidos é encontrada em Linhares Crédito: Divulgação | Ipram
Uma ave marinha da espécie Trinta-réis-boreal foi encontrada nesta terça-feira (17) na Praia de Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Mas um fato curioso chamou atenção da equipe de biólogos e veterinários do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram) em Cariacica: o animal viajou 7.451 quilômetros de Massachusetts, nos Estados Unidos, até chegar na Praia de Regência, onde foi resgatado pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Petrobras.
A descoberta da longa viagem da ave só foi possível após a equipe do Ipram perceber que o animal tinha uma anilha na pata. Ao fazerem uma pesquisa, os veterinários e biólogos descobriram que o objeto pertencia a uma instituição científica chamada United States Geological Survey, nos EUA. 
No sistema constava que a ave foi anilhada em 23 de julho de 2012, quando ainda era um filhote incapaz de voar.
Ave viajou mais de 4 mil milhas dos Estados até chegar em Linhares, no ES
Ave viajou mais de 4 mil milhas dos Estados até chegar em Linhares, no ES Crédito: Divulgação | Ipram
Segundo o médico veterinário do Ipram, Luis Felipe Mayorga, a ave tem comportamento migratório e pode ser encontrada com frequência no litoral do estado.
"Essas aves se reproduzem no hemisfério norte, e quando se aproxima o inverno lá, se aproximando o verão aqui no hemisfério sul, elas migram para cá. No Espírito Santo, os bandos migratórios podem se aglomerar em bancos de areia na foz do Rio Doce"
Luis Felipe Mayorga - Médico veterinário do Ipram
O veterinário contou à reportagem do g1 ES sobre a importância do anilhamento dos animais para pesquisas científicas. Segundo Mayorga, assim é possível saber informações ecológicas e hábitos de vida dessas aves.
"Com os anilhamentos, você consegue ter um relatório mostrando as rotas migratórias. Ao longo do caminho vão ficando aves, que ficam fracas e morrem. O anilhamento permite construir o caminho por onde essas aves passam. Quando o sistema é comunicado, a instituição original já é comunicada. Ou seja, lá nos Estados Unidos já sabem que a ave foi encontrada", explicou o veterinário.
Ave marinha encontrada em Linhares estava com anilha de instituto de pesquisa dos Estados Unidos
Ave marinha encontrada em Linhares estava com anilha de instituto de pesquisa dos Estados Unidos Crédito: Divulgação | Ipram
O veterinário também explicou que qualquer pessoa, ao encontrar uma ave com anilha, pode colocar as informações em um programa de acompanhamento desses animais. No Brasil, é utilizado um programa do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres (Cemave) do ICMBio.
"O Ipram anilha todas as aves marinhas que solta. Qualquer pessoa pode comunicar, se quiser, não precisa ser pesquisador. Aqui mesmo no Brasil, se uma pessoa comum avistar uma ave com anilha e conseguir o número, ou achar uma carcaça de ave com anilha, ela pode comunicar o Cemave. Essas informações são muito valiosas", explicou o especialista. 
Ave da espécie Trinta-réis-boreal pode ser encontrada facilmente no ES devido ao comportamento migratório
Ave da espécie Trinta-réis-boreal pode ser encontrada facilmente no ES devido ao comportamento migratório Crédito: Divulgação | Ipram
Como a ave foi encontrada fraca, os médicos veterinários ainda estão realizando uma bateria de exames. Mas, de acordo com Mayorga, o animal deve ser solto aqui no estado mesmo, na Praia de Itaparica ou na Ponta da Fruta, em Vila Velha.
Com informações de Viviane Lopes, do g1 ES

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