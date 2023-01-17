Homem é preso suspeito de estuprar filha de 11 anos em Linhares

16ª Delegacia Regional de Linhares, que abriga a a Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) Crédito: Eduardo Dias

O caso foi denunciado no dia 17 de dezembro do ano passado e, desde então, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares iniciou as investigações. Após constatar os abusos, a PC pediu à Justiça a prisão do suspeito pela prática de crime de estupro de vulnerável.

O mandado de prisão foi expedido, e cumprido nesta terça. O suspeito foi localizado em espaço para reabilitação de dependentes químicos em drogas e preso.