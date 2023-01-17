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Estupro de vulnerável

Homem é preso suspeito de estuprar filha de 11 anos em Linhares

Segundo a Polícia Civil, os abusos ocorreram mais de uma vez e o suspeito ameaçava a menina caso contasse dos abusos para alguém
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 jan 2023 às 19:03

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 19:03

16ª Delegacia Regional de Linhares
16ª Delegacia Regional de Linhares, que abriga a a Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) Crédito: Eduardo Dias
Um homem de 40 anos foi preso na tarde desta terça-feira (17), suspeito de estuprar a própria filha de 11 anos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os abusos ocorreram mais de uma vez e o suspeito ameaçava a menina caso contasse para alguém.
O caso foi denunciado no dia 17 de dezembro do ano passado e, desde então, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares iniciou as investigações. Após constatar os abusos, a PC pediu à Justiça a prisão do suspeito pela prática de crime de estupro de vulnerável.
O mandado de prisão foi expedido, e cumprido nesta terça. O suspeito foi localizado em espaço para reabilitação de dependentes químicos em drogas e preso.
A PC informou que o homem será interrogado na delegacia e, logo depois, será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, local onde ficam os presos que praticam crimes sexuais, à disposição da Justiça.

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