Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Porto Dourado

Motorista de app é preso transportando armas para traficantes na Serra

No veículo, agentes da guarda encontraram um fuzil de uso restrito do exército brasileiro e uma arma de airsoft réplica de fuzil M16 adaptada para atirar munição calibre .40
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

17 jan 2023 às 16:52

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 16:52

Arma de brinquedo adaptada por criminosos para se tornar letal
Arma de brinquedo adaptada por criminosos para se tornar letal Crédito: Divulgação / Guarda Municipal da Serra
Um motorista de aplicativo foi preso transportando armas para traficantes na manhã desta terça-feira (17), no bairro Porto Dourado, na Serra. Dentro do veículo, agentes da Guarda Municipal encontraram uma arma de airsoft réplica de um fuzil M16, adaptada por criminosos para disparar munição de calibre .40. Um fuzil, de uso restrito do Exército Brasileiro, também foi apreendido.
Além do motorista, foi preso um jovem de 23 anos e apreendido um adolescente, de 16 anos. Eles estavam dentro do carro no momento da abordagem. Aos agentes, o motorista afirmou que fazia o transporte das armas para traficantes de Colatina, Noroeste do Espírito Santo. 
De acordo com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os agentes realizavam um patrulhamento quando foram abordados por moradores que estranharam a circulação de um carro branco, pois, segundo testemunhas, arrastões ocorreram nos últimos dias.
Os guardas intensificaram o patrulhamento e pouco tempo depois, visualizaram o veículo. Os agentes mandaram o carro parar, mas o condutor acelerou e tentou fugir, momento que acabou batendo na viatura da Guarda.
Dentro do veículo estavam os três indivíduos, sendo um deles um menor de idade. Ao fazerem a vistoria no carro, os agentes encontraram as duas armas de fogo. O carro pertence ao motorista de aplicativo, que afirmou ter sido contratado por traficantes de Colatina para fortalecer o crime na Grande Vitória.
Segundo os agentes que atenderam a ocorrência, a arma imita um fuzil M16 Colt, porém com modificações na parte interna que aumentam o poder de fogo.
Os indivíduos e material foram levados à Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil foi questionada e informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional da Serra. Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista.

Veja Também

Vídeo mostra acidente entre moto e ônibus que matou jovem em Vila Velha

Transcol tem quase um ônibus alvo de ataque por dia em janeiro

Homem é preso após assediar sexualmente duas adolescentes na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória guarda municipal Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados