Motorista de app é preso transportando armas para traficantes na Serra

Arma de brinquedo adaptada por criminosos para se tornar letal Crédito: Divulgação / Guarda Municipal da Serra

Um motorista de aplicativo foi preso transportando armas para traficantes na manhã desta terça-feira (17), no bairro Porto Dourado, na Serra . Dentro do veículo, agentes da Guarda Municipal encontraram uma arma de airsoft réplica de um fuzil M16, adaptada por criminosos para disparar munição de calibre .40. Um fuzil, de uso restrito do Exército Brasileiro, também foi apreendido.

Além do motorista, foi preso um jovem de 23 anos e apreendido um adolescente, de 16 anos. Eles estavam dentro do carro no momento da abordagem. Aos agentes, o motorista afirmou que fazia o transporte das armas para traficantes de Colatina , Noroeste do Espírito Santo.

De acordo com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os agentes realizavam um patrulhamento quando foram abordados por moradores que estranharam a circulação de um carro branco, pois, segundo testemunhas, arrastões ocorreram nos últimos dias.

Os guardas intensificaram o patrulhamento e pouco tempo depois, visualizaram o veículo. Os agentes mandaram o carro parar, mas o condutor acelerou e tentou fugir, momento que acabou batendo na viatura da Guarda.

Dentro do veículo estavam os três indivíduos, sendo um deles um menor de idade. Ao fazerem a vistoria no carro, os agentes encontraram as duas armas de fogo. O carro pertence ao motorista de aplicativo, que afirmou ter sido contratado por traficantes de Colatina para fortalecer o crime na Grande Vitória

Segundo os agentes que atenderam a ocorrência, a arma imita um fuzil M16 Colt, porém com modificações na parte interna que aumentam o poder de fogo.