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17 perfurações no corpo

Adolescente é assassinado a tiros no bairro São Pedro, em Vitória

Rodrigo Eduardo da Silva estava com amigos quando criminosos chegaram atirando; imagens que circulam na internet mostram o menor sendo carregado por amigos após ser baleado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2023 às 07:07

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 07:07

Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros no bairro São Pedro, em Vitória, na noite dessa quinta-feira (19). Imagens que circulam na internet mostram um grupo de jovens carregando Rodrigo Eduardo da Silva. O menor foi levado ao Pronto Atendimento (PA) do bairro, mas morreu após dar entrada na unidade. No corpo do rapaz havia 17 perfurações.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, uma ambulância chegou a ficar de prontidão no PA de São Pedro para transportar Rodrigo até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), de Vitória, mas não deu tempo de realizar a transferência.
Rodrigo Eduardo da Silva, de 16 anos
Rodrigo Eduardo da Silva, de 16 anos Crédito: Acervo Pessoal
Rodrigo foi baleado na Rua São Paulo, por volta das 19h. Ele estava com um grupo de amigos quando foi surpreendido por criminosos. Testemunhas relataram à reportagem que bandidos já chegaram na via atirando contra o adolescente.
A rua onde aconteceu o crime fica bem perto da unidade da Polícia Militar no bairro. Os policiais fizeram buscas, mas não encontraram os suspeitos. A motivação do crime ainda é desconhecida.
A reportagem de A Gazeta questionou a PM e a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre a ocorrência, mas não houve retorno até o momento.

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