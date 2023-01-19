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Abrigo clandestino é fechado e casal é detido em Itapemirim

O local não apresentava nenhum tipo de autorização para funcionar como uma instituição. Além disso, não tinha comida suficiente para os pacientes
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

19 jan 2023 às 19:14

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 19:14

Um abrigo clandestino localizado no distrito de Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Estado, foi fechado nesta quinta-feira (19) pela Polícia Civil (PC). A locadora da casa e o companheiro dela foram detidos e encaminhados à delegacia. No local foram encontradas diversas irregularidades, como falta de serviços médicos, enfermaria, cozinheira e segurança.
O abrigo que funcionava ilegalmente fica localizado no distrito de Itaipava, em Itapemirim
O abrigo que funcionava ilegalmente fica localizado no distrito de Itaipava, em Itapemirim Crédito: Divulgação \ Prefeitura de Itapemirim
A prefeitura do município divulgou algumas informações dadas pelo titular da Delegacia Regional de Itapemirim, delegado Djalma Pereira Lemos. Segundo ele, a casa não tinha nenhum tipo de autorização para funcionamento de abrigo. O espaço estava irregular, sem qualquer registro ou solicitação.
Ademais, não contava com serviços médicos, enfermaria, cozinheira e segurança. Na cozinha não tinha comida suficiente para o número de pessoas que residia na casa. E o local oferecia risco por ter escada.
Ainda segundo o delegado, foram encontrados muitos medicamentos, inclusive fora da embalagem e sem a devida descrição de nome, dosagem e validade.
Por fim, o titular explicou que a casa era alugada. A locadora foi detida e encaminhada para a delegacia, junto ao companheiro. A mulher detida ficava com alguns cartões e recebia transferência de familiares de pacientes.

Mandado de busca e apreensão

De acordo com a corporação, na terça-feira (17), os policiais receberam a informação da Vigilância Sanitária do município, detalhando a existência de um possível asilo clandestino. Eles disseram também que tentaram entrar no local, mas a responsável pelo imóvel não permitiu.
O delegado Djalma Pereira Lemos, explicou que a polícia representou pelo mandado de busca e apreensão e o cumpriu nesta quinta. “No local, encontramos idosos, pessoas com deficiência e dependentes químicos. Além disso, neste abrigo havia uma jovem que estava com duas crianças. Ela disse que foi visitar a mãe que era interna e que estava lá há quinze dias", contou o delegado.

Pacientes

No local, conforme disse a polícia, havia 11 pacientes, entre idosos, pessoas com deficiência e dependentes químicos. Os pacientes tinham entre 40 e 84 anos.
Segundo a PC, não ficou constatado que houve maus-tratos, já que todos estavam bem alinhados e havia bastante comida na dispensa. Entretanto, eram os próprios idosos que desempenhavam funções dentro do abrigo, como porteiro, cozinheiro e faxineiro.
A suspeita de 50 anos informou aos policiais que eles eram parentes e os idosos não relataram maus-tratos, porém as investigações apontaram que ela recebia valores para que os idosos ficassem no local, como Bolsa Família, pensão e Pix.
Além disso, para a polícia, ficou constatado que o abrigo funcionava há mais de três anos. Sendo assim, foi instaurado um inquérito policial para apurar os crimes cometidos pela suspeita.

Destino dos pacientes

Os internos foram identificados, catalogados e aqueles com famílias identificadas foram reinseridos aos familiares. Já os idosos sem família identificadas serão levados para um abrigo regular e os remanescentes para outros locais de acolhimento. A Polícia Civil recomenda que quem tiver conhecimento de outras clínicas ou asilos clandestinos que denuncie no Disque-Denúncia 181.
A ação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), com a participação de servidores da Vigilância Sanitária e das secretarias de Ação Social e Saúde do município, além de profissionais de apoio do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas).

O que diz a prefeitura

A prefeitura comunicou que o Departamento de Vigilância Sanitária recebeu uma denúncia com informações de que havia um abrigo ilegal. A equipe fez uma visita na segunda-feira (16), a proprietária informou que havia alugado a casa para veraneio. E, por isso, não deixou a equipe entrar.
No entanto, a equipe de enfermagem da unidade de saúde do bairro atendeu um senhor que foi ao local fazer curativo e disse que estava em uma casa de terapia. O que reforçou as suspeitas. Diante disso, na terça-feira (18), a vigilância voltou ao local com a enfermeira e o médico da unidade, mas não foram recebidos.
O caso foi apresentado para a Polícia Civil, que realizou a operação na manhã desta quinta (19).

As investigações continuam

A equipe da TV Gazeta Sul apurou com a polícia que o casal foi liberado, mas a Polícia Civil ainda pode pedir a prisão temporária da mulher, uma vez que ela é a responsável direta pelo abrigo, a depender do resultado das investigações.
A mulher e o homem moram na casa, por causa disso, a polícia não pode impedir que eles voltem para lá e interditar o espaço. Por outro lado, o imóvel não pode mais ser usado como abrigo, apenas moradia.
A PC ainda está aguardando alguns laudos, sendo eles o laudo da vigilância sanitária e o laudo da secretaria de saúde, visto haver vários medicamentos controlados na casa que eram administrados sem o acompanhamento de um profissional.
Além do laudo da assistência social, já que o local não oferecia infraestrutura adequada para receber os idosos. Eles ficavam no segundo andar e o acesso era por escada.

Abrigo clandestino é fechado em Itapemirim

Os medicamentos controlados serão enviados para a perícia e também serão analisados por um médico, com o intuito de descobrir se podem causar dependência química. O resultado pode mudar o indiciamento.
Os idosos sem parentes ou que os familiares não foram identificados serão levados para uma clínica em Cachoeiro de Itapemirim, que a Prefeitura de Itapemirim tem um convênio.
Ao todo, as famílias de cinco internos já foram identificadas e pelo menos três deles já foram entregues aos familiares. Os pacientes que estavam no abrigo eram de diferentes cidades, como Muniz Freire, Vargem Alta e até da Bahia.

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