Motorista embriagado provoca acidente em Itapemirim

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na noite desse domingo (15), na ES 490, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu após uma ultrapassagem e o motorista causador da batida testou positivo para a ingestão de bebida alcoólica.
A via liga Cachoeiro de Itapemirim até Marataízes. A batida foi na altura do ponto conhecido como "Matinha", no km 04, da rodovia ES 490. No local, segundo os militares, o condutor de um carro informou trafegar pela rodovia sentido Marataízes x Safra e que ao tentar realizar uma ultrapassagem, colidiu na traseira em outro veículo, que seguia no mesmo sentido.
Os dois condutores ficaram feridos e foram socorridos para a Santa Casa, em Cachoeiro de Itapemirim. O condutor do veículo causador do acidente realizou o teste do etilômetro, que deu positivo. Após alta médica, ele foi encaminhado para a delegacia de Itapemirim.
A reportagem procurou a Polícia Civil, para saber se houve autuação do motorista, mas não houve retorno da demanda.