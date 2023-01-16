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ES 490

Motorista embriagado provoca acidente em Itapemirim

Após receber atendimento médico, ele foi levado para a Delegacia de Itapemirim. Outro motorista também ficou ferido na batida
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 jan 2023 às 14:38

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 14:38

Delegacia Regional de Itapemirim
Delegacia Regional de Itapemirim, para onde o condutor foi encaminhado Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na noite desse domingo (15), na ES 490, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu após uma ultrapassagem e o motorista causador da batida testou positivo para a ingestão de bebida alcoólica.
A via liga Cachoeiro de Itapemirim até Marataízes. A batida foi na altura do ponto conhecido como "Matinha", no km 04, da rodovia ES 490. No local, segundo os militares, o condutor de um carro informou trafegar pela rodovia sentido Marataízes x Safra e que ao tentar realizar uma ultrapassagem, colidiu na traseira em outro veículo, que seguia no mesmo sentido.
Os dois condutores ficaram feridos e foram socorridos para a Santa Casa, em Cachoeiro de Itapemirim. O condutor do veículo causador do acidente realizou o teste do etilômetro, que deu positivo. Após alta médica, ele foi encaminhado para a delegacia de Itapemirim.
A reportagem procurou a Polícia Civil, para saber se houve autuação do motorista, mas não houve retorno da demanda.

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