Motorista embriagado provoca acidente em Itapemirim

A via liga Cachoeiro de Itapemirim até Marataízes. A batida foi na altura do ponto conhecido como "Matinha", no km 04, da rodovia ES 490. No local, segundo os militares, o condutor de um carro informou trafegar pela rodovia sentido Marataízes x Safra e que ao tentar realizar uma ultrapassagem, colidiu na traseira em outro veículo, que seguia no mesmo sentido.